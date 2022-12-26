طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها سهلة وسريعة مثل الشيفات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كبسة الدجاج من أكثر الوجبات و الأكلات التي يعشقها جميع العرب، فهي من أشهر الوصفات العربية السعودية التي يشتهر بها المطبخ السعودي، وهناك أكثر من طريقة لتحضيرها منها باللحمة والدجاج، ومن الوجبات الإقتصادية هي كبسة الدجاج السعودية، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لعمل كبسة الفراخ على أصولها بطعمها الرائع مثل المطبخ الخليجي أرز مفلفل ودجاج دايب بطعم مثل المطاعم تماما.
مقادير كبسة الدجاج
سنوضح لكم المكونات و المقادير التي نحتاجها في عمل كبسة الدجاج السعودية، المكونات هي:
- 3 كوب أرز بسمتي (يمكن استخدام الأرز المصري).
- دجاجة.
- بصل مفروم.
- طماطم مفرومة.
- حبة فلفل أخضر حار.
- 3 ملاعق كبيرة من صلصة
- ملعقة كبيرة من البهارات.
- نصف ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
- 3 حبات من الحبهان.
- ملعقة صغيرة كركم.
- 2 قرنفل.
- ورق لاورا
- عود قرفة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة من السمن.
- مرق ساخنة.
طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها
من احلي واطعم الوصفات العربية التي تقدم في المناسبات والأعياد هي كبسة الدجاج وطريقة تحضيرها هي:
- في البداية نأتي بالدجاج ونقوم بغسلها جيدا بالماء والملح والليمون وعمل بعض الفتحات المتفرقة في الفرخة لكي يتم تسويتها بشكل سريع وتأخذ طعم التتبيلة.
- نقوم بوضع الدجاج في محلول النقع وهو ماء والقليل من الملح والسكر، ونتركها لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نأتي بطبق ونقوم بوضع الكزبرة، الكمون، الملح والفلفل الأسود والكركم.
- نخلط جميع هذه التوابل مع بعضهما مع.
نصفي الدجاجة من المحلول ونأخذ ملعقة من التوابل ونضعها على الدجاج.
- ندلك الدجاج بالتوابل من الداخل والخارج جيدا.
- بعد ذلك نأتي بإناء كبير ونقوم بوضع ملعقة من السمن وعندما تذوب نقوم بوضع الدجاج.
- نضع الدجاج على السمن الساخن ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي ثم نقلبها على الوجه الآخر ة.
- نرفع الدجاج من السمن، ونضع 2 ملعقة من السمن وعندما تذوب نضع البصل المفروم ونقلبه لعدة دقائق إلى أن يصبح ذهبي اللون.
- ثم نقوم بإضافة الدجاج ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم والحبهان والقرنفل، القرفة، ورق لاورا، الفلفل الأسود والفلفل الأخضر ونقلبهم مع بعضهم.
- نغمر الدجاج بالماء ونتركه على نار متوسطة لمدة 50 دقيقة إلى أن ينضج.
- ثم نخرج الدجاج من المرق، أضيفي عليه قليل من الكركم ونضع الدجاج في صينية وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة إلى أن تأخذ لون ذهبي.
- نضع في مرقة الدجاج الأرز الأرز البسمتي ونقوم بوضع مقدار الماء.
- نترك الأرز حتى ينضج لمدة 40 دقيقة ثم يوضع في طبق التقديم وعليه الدجاج و يقدم بالصحة والهنا.
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