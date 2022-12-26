نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها سهلة وسريعة مثل الشيفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كبسة الدجاج من أكثر الوجبات و الأكلات التي يعشقها جميع العرب، فهي من أشهر الوصفات العربية السعودية التي يشتهر بها المطبخ السعودي، وهناك أكثر من طريقة لتحضيرها منها باللحمة والدجاج، ومن الوجبات الإقتصادية هي كبسة الدجاج السعودية، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لعمل كبسة الفراخ على أصولها بطعمها الرائع مثل المطبخ الخليجي أرز مفلفل ودجاج دايب بطعم مثل المطاعم تماما.

مقادير كبسة الدجاج

سنوضح لكم المكونات و المقادير التي نحتاجها في عمل كبسة الدجاج السعودية، المكونات هي:

3 كوب أرز بسمتي (يمكن استخدام الأرز المصري).

دجاجة.

بصل مفروم.

طماطم مفرومة.

حبة فلفل أخضر حار.

3 ملاعق كبيرة من صلصة

ملعقة كبيرة من البهارات.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

3 حبات من الحبهان.

ملعقة صغيرة كركم.

2 قرنفل.

ورق لاورا

عود قرفة.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

مرق ساخنة.

طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها

من احلي واطعم الوصفات العربية التي تقدم في المناسبات والأعياد هي كبسة الدجاج وطريقة تحضيرها هي: