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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الهش، يعد الكرواسون من انواع المعجنات التى نالت إعجاب الكثير من أفراد الأسرة ، حيث أنه له طعم ومذاق هش مختلف عن باقى المعجنات الأخرى، ويتميز بحشواته الكثيرة التى تضيف إليه الطعم الحلو والرائحة الجميلة، ويعد بحشوة النوتيلا اللذيذة والمربى أو الجبن والزيتون، وطريقة إعداده بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة عمل الكرواسون الهش بطريقة تسهل عليكى إعداده.

إعداد وصفة الكرواسون الهش

يعد الكرواسون من اسهل الوصفات التى تقدم على الإفطار كوجبة خفيفة مع حساء الشاى الذى يضيف إليه الطعم والمذاق الرائع، ويعد خطوات اعداد الكرواسون كما يلى.

المقادير

4 كوب من الدقيق.

كوب ونصف ماء دافئ.

2 معلقة كبيرة سكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح.

الحشو

نوتيلا أو أى نوع شيكولاتة سهله الفرد.

مربى.

جبن وزيتون.

طريقة إعداد الكرواسون