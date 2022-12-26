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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكرواسون الهش، يعد الكرواسون من انواع المعجنات التى نالت إعجاب الكثير من أفراد الأسرة ، حيث أنه له طعم ومذاق هش مختلف عن باقى المعجنات الأخرى، ويتميز بحشواته الكثيرة التى تضيف إليه الطعم الحلو والرائحة الجميلة، ويعد بحشوة النوتيلا اللذيذة والمربى أو الجبن والزيتون، وطريقة إعداده بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم فى هذا المقال طريقة عمل الكرواسون الهش بطريقة تسهل عليكى إعداده.
إعداد وصفة الكرواسون الهش
يعد الكرواسون من اسهل الوصفات التى تقدم على الإفطار كوجبة خفيفة مع حساء الشاى الذى يضيف إليه الطعم والمذاق الرائع، ويعد خطوات اعداد الكرواسون كما يلى.
المقادير
- 4 كوب من الدقيق.
- كوب ونصف ماء دافئ.
- 2 معلقة كبيرة سكر.
- معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت.
- معلقة صغيرة من الملح.
الحشو
- نوتيلا أو أى نوع شيكولاتة سهله الفرد.
- مربى.
- جبن وزيتون.
طريقة إعداد الكرواسون
- نحضر وعاء عميق ونضع بداخله الماء والخميرة والسكر والملح ونقلب جيداً المكونات ونتركها جانباً خمس دقائق.
- نضيف الزيت والدقيق ونعجن المكونات حتى تصبح العجينة لينة وطرية.
- تغطى العجين وتترك لتختمر لمدة ساعة فى مكان دافىء حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن احتمرت العجين نقسمها إلى نصفين وتفرد العجين بواسطة النشابة حتى يصبح السمك رفيع جداً، ثم نقطع كل منهما إلى مثلثات حسب الحجم الذى ترغبين به صغير او كبير.
- نضع حشوة النوتيلا داخل كل مثلث ونلف المثلث رول من القاعده إلى القمة.
- نكمل باقى المثلثات بهذا الشكل.
- نرص الكرواسون داخل صينية مدهونة بالسمن.
- نفرد العجين الاخر ونقطعه نفس الطريقة ونحشوه بالجبن والزيتون أو الموتزاريلا حسب رغبتك فى نوع الحشوة، ثم نلف الرول ونرص الكرواسون المحشى بالجبن فى صينية أخرى مدهونة بالزيت.
- نحضر بولة بها نصف كوب من الحليب ومعلقة زيت كبيرة ونخلطهم مع بعض وندهن الوجه بهذا الخليط بواسطة الفرشاة.
- نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نضع الكرواسون داخله لمدة عشر دقائق حتى ينضج ويحمر وجهه.
- يخرج من الفرن ويغطى حتى يحتفظ بنعومته وقوامه الهش.
- يقدم كوجبه خفيفة على الإفطار أو العشاء أو يصلح للاولاد فى اللانش بوكس كوجبة سناكس رائعة.
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