نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والشهية علي طريقة محلات المخبوزات والحلويات المشهورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك البرتقال الهشة واللذيذة علي طريقة أفضل محلات المخبوزات والحلويات المشهورة في جميع أنحاء العالم العربي، ويعتبر كيك البرتقال من أحلي وألذ أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، والمفضلة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها وذلك لتميزها بالطعم الرائع والشهي، وهناك من يفضل تناول كيك البرتقال بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه وذلك بخلاف العديد من المشروبات الأخري، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة والصحية لعمل كيك البرتقال الهشة في المنزل، ولذلك يلجأن إلي الذهاب الى محلات المخبوزات والحلويات وذلك لشرائها، ولذلك فإننا نؤكد وننصح على ضرورة عدم الذهاب إلى تلك المحلات لشرائها وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك البرتقال الهشة والشهية والمفيدة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة سهلة وصحية وبأقل تكلفة ممكنة وجهد وذلك لعمل أحلي وأطعم كيك البرتقال الهشة. طريقة عمل كيك البرتقال ومكوناتها المكونات أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر ابيض.

كوب عصير برتقال.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه ملح. طريقة التحضير نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها.

نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نرش عليها الدقيق.

ثم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به أربع بيضات ونضيف إليه كوب من السكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليه كوب من الزيت أو الزبدة تدريجيا إلي الخليط ثم نضيف إليه كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي الخليط ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي.

نقوم بإحضار المنخل ونضع به كوبان الدقيق وننخلهم جيداً في طبق عميق ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة الفانيليا ورشة الملح ثم نقوم المكونات الجافة إلي الخليط تدريجيا ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط ويصبح متماسك.

ثم نضعها في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلي 140 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بعد أن تبرد لأسرتك بجانب كوب من الحليب أو الشاي.

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