نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر بالخضار والجبن بأسهل وأسرع طريقة صحية وشهية ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر بالخضار والجبن ، من ألذ وأشهى وأسهل الفطائر والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضًا، كما أنها من أرخص أنواع الفطائر واشتهرت بكثرة في الوطن العربي، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظرًا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا، وسريعة أيضًا، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقرمشة بالنشا وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر بالخضار والجبن بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر بالخضار والجبن

تتكون فطائر بالخضار والجبن من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 حبات بصل متوسط الحجم مقطع جوانح.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملح.

فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

2 حبة بطاطس مبشورة.

2 حبة طماطم كبيرة الحجم.

زيت للقلي.

3 ملاعق كبيرة شبت مفروم ناعم.

جبنة شيدر مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطائر بالخضار والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البصل والبيض والبطاطس والملح والفلفل الأسود والدقيق، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نحضر الطماطم، ثم نقطعه أرباع.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الماء المغلي والطماطم، ثم نتركه في الماء المغلي قليلًا.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها القليل من الزيت، ثم نوزع فيها طبقة من خليط الخضار ونساويه جيدًا، ثم نتركها حتى تكتسب الفطيرة لونًا ذهبيًا من أسفل.

ثم نخرج الطماطم من الماء المغلي ونضعه في الماء المثلج ونتركه قليلًا.

ثم نقلب الفطيرة على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

بعد ذلك نخرج الطماطم من الماء، ثم نقشره.

ثم نقطع الطماطم بالسكينة قطع صغيرة، ثم نصفيه من الماء.

ثم نخرج الفطيرة من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الطماطم والشبت المفروم ناعم ومقدار من الجبنة الشيدر المبشورة، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نحضر صينية بيركس، ثم نضع بداخلها فطيرة، نوزع فوقها مقدار من خليط الطماطم ونساويه جيدًا.

بعد ذلك نضع فوقها فطيرة، ثم نضع فوقها مقدار من خليط الطماطم ونساويه جيدًا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي.

ثم نوزع على الوجه كمية وفيرة من الجبنة الشيدر المبشورة.