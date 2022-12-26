نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسقعة باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة وتكاليف على قد الأيد في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد الباذنجان من أهم الخضروات المفيدة جدًا للجسم فهو يساعد في محاربة العديد من الأمراض، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من العناصر المعدنية والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم بصفة عامة، كما أنه يساعد في حماية الجسم من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويتم تحضير الباذنجان بالعديد من الأصناف المختلفة الشهية ولكن أكثرهم شعبية وطلبًا لدى الكثير من الناس هي المسقعة باللحمة المفرومة، فهي أكله شهية مميزة، وتعتبر من الاكلات الاقتصادية محدودة التكاليف، تابعونا الآن في السطور القادمة فسوف نتعرف على طريقة تحضير المسقعة بخطوات بسيطة.
المسقعة اللذيذة باللحمة المفرومة
بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة تمتعوا بأفضل طبق مسقعة مميز مملوء بالعناصر الغذائية المفيدة جدًا، وخطوات تحضير المسقعة تتمثل في اتباع الآتي:
المكونات:
- كيلو من الباذنجان أو حسب الرغبة.
- نصف كيلو طماطم.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من السمن.
- 2 ثمرة من الفلفل الألوان.
- زيت للقلي.
- ملح.
- فلفل اسود.
- 2 ثمرة جزر.
طريقة تحضير المسقعة:
- يتم تقطيع الباذنجان إلى دوائر متوسطة الحجم ويتم وضعه في وعاء.
- ثم نضيف إليه القليل من الملح ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتخلص من الماء الزائد به لكي لا يمتص كمية كبيرة من الزيت عند القلي.
- نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة.
- يتم تقطيع الفلفل إلى شرائح.
- ثم نقوم ببشر الجزر.
- بعد ذلك يتم خفق الطماطم في الخلاط.
- نقوم بتشويح البصل في ملعقة من السمن ثم نضيف اليه الفلفل وبشر الجزر.
- نستمر في التشويح حتى تذبل هذه المكونات.
- نضيف إليه اللحمة المفرومة ونقوم بتعصيجها إلى أن يتغير لون اللحمة ويتم سواها.
- نرفع اللحمة من على النار ونتركها جانبا.
- نغسل الباذنجان جيدا ونصفيه من الماء.
- نقوم بقلي الباذنجان في زيت غزير إلى أن يصل للون الذهبي.
- نقوم بإخراجه من الزيت، ووضعه على مناديل المطبخ للتخلص من الزيوت الزائدة به.
- يتم تشويح الثوم، ثم نضيف إليه صلصة الطماطم ونتركها على النار حتى تصبح سميكة قليلا.
- نحضر صينيه متوسطة الحجم، نقوم بوضع طبقة من أقراص الباذنجان، ثم نضيف إليها طبقة من اللحم المفروم، ثم يتم وضع طبقة أخري من الباذنجان عليها ثم أخري من اللحم وهكذا.
- نكرر الخطوة السابقة مرات عديدة حتى نفاذ الكمية الموجودة.
- نسكب الصلصة على الصينية.
- نضيف اليها الملح والفلفل الاسود.
- نضع الصينيه في الفرن لمدة عشرة دقائق.
- نخرجها من الفرن وتقدم المسقعة مع الخبز الطازج وطبقًا من السلطة.
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