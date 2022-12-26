المسقعة باللحمة المفرومة بأسهل وأسرع طريقة وتكاليف على قد الأيد

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عمر شويل - جدة يعد الباذنجان من أهم الخضروات المفيدة جدًا للجسم فهو يساعد في محاربة العديد من الأمراض، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من العناصر المعدنية والفيتامينات المفيدة لصحة الجسم بصفة عامة، كما أنه يساعد في حماية الجسم من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، ويتم تحضير الباذنجان بالعديد من الأصناف المختلفة الشهية ولكن أكثرهم شعبية وطلبًا لدى الكثير من الناس هي المسقعة باللحمة المفرومة، فهي أكله شهية مميزة، وتعتبر من الاكلات الاقتصادية محدودة التكاليف، تابعونا الآن في السطور القادمة فسوف نتعرف على طريقة تحضير المسقعة بخطوات بسيطة.

المسقعة اللذيذة باللحمة المفرومة

بخطوات بسيطة وتكاليف محدودة تمتعوا بأفضل طبق مسقعة مميز مملوء بالعناصر الغذائية المفيدة جدًا، وخطوات تحضير المسقعة تتمثل في اتباع الآتي:

المكونات:

كيلو من الباذنجان أو حسب الرغبة.

نصف كيلو طماطم.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمن.

2 ثمرة من الفلفل الألوان.

زيت للقلي.

ملح.

فلفل اسود.

2 ثمرة جزر.

طريقة تحضير المسقعة: