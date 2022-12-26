نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع كيراتين لتنعيم وتغذية الشعر بسرعة الصاروخ و لفرد وتنعيم الشعر المجعد في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعاني العديد من النساء من تساقط الشعر وتجعيد الشعر الخشن ومن أكثر الوصفات رواجًا طريقة هندية للشعر لأنها مفتاح الخلطات الطبيعية ونقص منتجات الشعر الكيماوية التي تضر الشعر الهند ، فضلًا عن جمال ونعومة شعرهم. تختلف هذه الطريقة أيضًا عن العديد من الطرق الفردية الأخرى المستخدمة في صالونات التجميل والتي تضر بالشعر.
أسرع كيراتين لتنعيم وتغذية الشعر بسرعة الصاروخ
المكونات
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب السائل
طريقة التحضير
- حضري إناء صغير أولاً، ثم أضيفي زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت السمسم وزيت اللوز والعسل الأبيض والحليب السائل.
- بعد ذلك، يتم دمج كل هذه المكونات حتى تشكل خليطًا متجانسًا ينفصل، وتكون وصفة غسل الشعر جاهزة للاستخدام.
- بعد ذلك، يتم وضع الوعاء في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ بينما يتم تسخين الزيت، وبعد ذلك يتم وضع الزيت على الشعر وتدليكه لمدة خمس دقائق.
- ثم يتم وضع الزيت على الشعر وتدليكه لمدة خمس دقائق بعد وضعه في الميكروويف لمدة دقيقتين للتأكد من أنه مشدود وغير يغلي.
- بعد ذلك يتم تصفيف الشعر حتى نشعر بالرضا عن توزع الزيت في جميع أنحاء الشعر. ثم نغطي الشعر بمنشفة مبللة ونتركه يرتاح لمدة نصف ساعة.
- نشطف الشعر بالماء الساخن، ثم نشطفه ونتركه يجف. نكرر هذه العملية كل أسبوع حتى يصبح الشعر ناعمًا.
قناع زيت الخروع والبيض
تساعد هذه الوصفة بشكل كبير في نمو الشعر بسبب البروتينات والعناصر الغذائية الموجودة في البيض، والتي يحتاجها الشعر ليصبح أكثر ترطيبًا ونعومة ولمعانًا.
المكونات
- ملعقة كبيرة واحدة من زيت الخروع.
- ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.
- صفار بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- يجب خلط البيض الصفار جيدًا قبل إضافة زيت الخروع والعسل ويجب بعد ذلك دمج الخليط جيدًا.
- يوضع الخليط على كل شعر الجذور، ثم توضع قبعة بلاستيكية في الأعلى.
- بالإضافة إلى ذلك، توضع منشفة ساخنة على الغطاء البلاستيكي وتترك على الشعر لمدة نصف ساعة.
- للتخلص من الخليط، اغسلي شعرك بالماء والشامبو. ويمكنك اضافة الخل للتخلص من الرائحة الكريهة .
- يمكن الحصول على أفضل النتائج بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات كل أسبوع.
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