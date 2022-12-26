نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخضر يعني ملئ بالفوائد وفيتامينات طريقة عمل صابونة الجرجير للشعر خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة الجرجير للشعر ، تعتبر صابونة الجرجير من أسهل وأرخص الوسائل التي تحافظ علي حيوية الشعر وترطيبه ، وتحفز على نمو الشعر وبالتالي تزيد من كثافته وتعالج أيضا تساقط الشعر، وتعالج الشعر التالف و المقصف، وتعمل على حماية الشعر من استخدام المواد الكيميائية الموجود في الكثير من أنواع الصابون الأخرى أو الشامبو ،وهي تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تحافظ علي الشعر ،ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة صابونة الجرجير للشعر بطريقه سهلة وبسيطة

مكونات عمل صابونة الجرجير للشعر

هذه هي مكونات عمل صابونه الجرجير للشعر بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها :-

صابونة جلسرين مبشورة.

حزمة من الجرجير.

ملعقة صغيرة من زيت الجرجير.

ربع كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

طريقة عمل صابونة الجرجير للشعر

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل صابونه الجرجير للشعر بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي:-

نقوم بوضع أوراق الجرجير في الخلاط الكهربائي ونضع عليهم ربع كوب الحليب وملعقتان العسل ونضربهم جيداً. ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء ونضع عليه الصابون المبشور ونضعه على النار ونقلب جيدا حتي يمتزج الخليط. ونستمر في التحريك حتي يذوب الصابون تماماً ونحصل علي قوام كريمي ناعم. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة زيت الجرجير عليهم ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع الخليط في قوالب سيليكون صغيرة علي شكل مربعات أو مثلثات. ثم نقوم بوضع القوالب في الثلاجة او الفريزر لمدة يوم كامل حتى يتماسك جيداً. ثم نقوم بإخراج الصابون من القالب السيلكون ونتركه في الهواء حتي يجف تماما ويترك لحين الاستخدام.

طريقة استخدام صابونة الجرجير للشعر

معنا الأن بعض الخطوات للتطبيق الصابونة على الشعر خطوات سهلة وبسيطة وهي كالتالي:-