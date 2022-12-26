طريقة عمل المفتقة الصعيدي على أصولها

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عمر شويل - جدة طريقة عمل المفتقة، تعد المفتقة من الآكلات التي عرفت قديماً في المجتمع المصري وارتبط تناولها بزيادة الوزن، حيث كان القوام الممتلئ دليلاً على جمال الفتاة المصرية وأنها تعيش في مستوى عال من الثراء، فضلاً عن أنها من الآكلات التي تعمل على زيادة الطاقة في الجسم بشكل كبير مما يُشعره بالدفء العالي خاصة في ليالي الشتاء الباردة والطقس القارس، لذلك في التالي نقدم لكم طريقة عمل المفتقة بكل أسرارها على الطريقة المصرية.

طريقة عمل المفتقة المصرية

تتكون المفتقة بشكل رئيسي من العسل الأسود، والسمسم، والحلبة المطحونة، والفول السوداني، وهو ما يجعلها وجبة مليئة بالعناصر الغذائية الهامة للجسم وفي نفس الوقت تتميز بالطعم الدسم الذي يكون أحد الحلول السريعة للتسمين والتخلص من النحافة.

وقديماً كانت تباع مكونات المفتقة الإضافية جاهزة من عند العطار وهو ما كان يسمى “قرطاس المفتقة” ويتم بيعه للزبائن، ولكن ترغب بعض ربات في صنعه بالمنزل بأنفسهم لذلك نقدم لكي طريقة عمل المفتقة في البيت على أصولها من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

2 كيلو عسل أسود.

كوب سمسم.

كوب سوداني.

كوب إلا ربع دقيق.

كوب زيت.

كوب حلبة مطحونة.

4 ملاعق محوجة (ملعقتين من مغات، كركم، ينسون، كراوية، شمر)

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

خطوات عمل المفتقة

احضري وعاء ضعي به مقدار العسل الأسود، ثم ضعي عليه الحلبة المطحونة بعد القيام بنخلها للتخلص من أي تكتل أو شوائب بها.

قلبي الخليط جيداً حتى تندمج المكونات وتذوب الحلبة المطحونة تماماً في العسل، واتركي الخليط جانباً حوالي ربع ساعة حتى يتخمر.

ضعي جميع مكونات المحوجة في طاسة على النار ما عدا المغات والكركم، وقومي بتحميصهم جيداً حتى يتغير لونهم.

اطحني خليط المحوجة المحمص جيداً حتى يتحول إلى مسحوق ناعم تماماً.

اخلطي جميع مكونات المحوجة مع بعضها حتى تندمج جيداً.