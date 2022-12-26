نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكونات عمل السجق في المنزل بأسهل الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة السجق من الأطعمة المفضلة عند عادة كثير من الأشخاص وطعمه لذيذ ومن الأكلات الشهية التي تنال على أعجاب معظم الأشخاص عند تذوقه وأيضا من الأكلات السهلة والبسيطة التي يمكن أن تقوم سيدة المنزل بأعمالها في المنزل في البيت مثل الذي يتم شرائه من المحلات بالإضافة إلي أن الطريقة في المنزل مضمونه وأكثر صحة باستخدام لحوم طازجة ومكونات مضمونه في المنزل وسوف نتعرف على طريقة عمل البلدي خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقة عمل السجق

يحتاج عمل السجق البلدي إلى عدد من المكونات يجب أن تقوم بتوفيرها قبل البدء في العمل ومن هذه المكونات ما يلي

نصف كيلو من السجق البلدي.

وبصله مفرومه.

ثوم مفروم.

كوب من الزيت.

وفلفل اخضر وفلفل احمر.

ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

وربع كيلو من الطماطم.

طريقة تحضير السجق البلدي

قم بوضع مقلاة على النار ثم نضيف إليها البصل والثوم المفروم وقلبيهم حتى يأخذ اللون الذهبي. ثم قومي بوضع السجق في الطاسة مع التقليب البطيء وتهدئة النار قليلا. ثم قومي بوضع البصل المبشور والطماطم والفلفل واستمري بالتقليب لمدة نصف ساعه حتى يستوي تماما واطفئي النار. وقومي بغرفة في طبق ويفضل تقديمه مع الأرز الأبيض

طريقة عمل الأرز الأبيض لتقديمه للسجق

يمكن أن تقدمه مع الأرز الأبيض حيث انك تحضري مقدار من الأرز بمعدل 2 كوب وملعقة صغيرة من الملح والفلفل وقومي بوضع الزيت على النار في أناء عميق ثم ضعي الرز وللسميري في التقليب مع الزيت حتى يأخذ لون اصفر فاتح ثم قومي بإضافة الماء حتى يتغطى مقدار الرز تماما ووضع مقدار الملح ورشه الفلفل وتركيه حتى يستوى ثم يتم غرفة وتقديمه مع السجق.

طريقه عمل المكرونه مع السجق

يمكن أن تستبدلي الأرز الأبيض بعمل مكرونه وتقديمها مع السجق البلدي حيث انك سوف تستعيني بالخطوات السابقة وتحضير نوع المكرونه التي ترغبين في عملها و تحضري طاسه مدهونه بالزيت ثم تضع مقدار الزيت بوضع المكرونه ثم تقلبي فيها القليل من الوقت وبعد ذلك ضعي مقدار الماء والطماطم المبشورة وأضيقي الملح والفلفل الأسود ويمكن أن تضيفي مرقة في الدجاج للحصول على أفضل طعم ويتم غرفها وتقدم ساخنة مع السجق.