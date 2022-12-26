نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير المعكرونة بالبشاميل بطريقة بسيطة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد المعكرونة البشاميل باللحم المفروم من أشهى المأكولات التي يفضلها عدد كبير من الاشخاص وخاصة الاطفال، وكما يبحث ربات المنزل عن طرق بسيطة سهلة وسريعة لعمل المعكرونة البشاميل باللحم المفروم، ‏وحيث أن المعكرونة البشاميل من الوجبات التي يمكن تقديمه في وجبة الغذاء أو ‏في المناسبات، ولذلك سوف نعرض لكم طريقة عمل ‏المعكرونة البشاميل باللحم المفروم بالطريقة السريعة والسهلة في البيت مثل طريقة المطاعم الرائعة واللذيذة في المطاعم بكل سهولة وبمكونات سهلة في البيت ‏وبطريقة لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل ولذلك من خلال هذاالمقال. طريقة عمل المعكرونة البشاميل باللحم المفروم المكونات: ‏كيلو إلا ‫ربع‬ من المعكرونة الأقلام.

كيلو إلا ‫ربع‬ من اللحم المفروم.

كيلو إلا ‫ربع‬ من الحليب الطازج.

كوب ونصف ‏من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

‫ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

‫ربع‬ كيلو جرام من الجبن المزراريلا المبشور.

ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

‏أثنين مكعب من مرق دجاج. طريقة التحضير: الخطوة الأولى ‏قومي ‏بإحضار وعاء ثم ضيفي الماء في الوعاء مع ملعقة من زيت الزيتون ورشة من ملح الطعام ثم بعد ذلك ضعي الوعاء على النار حتى يغلي ثم اسلقي المعكرونة وبعد ذلك قومي بتصفية المعكرونة واغسليها بالماء البارد واتركيها جانباً. الخطوة الثانية ‏قومي بعد ذلك بإضافة القليل من الزيت في وعاء آخر مع إضافة البصل المبشور حتى يتم تحميرها وقومي بعد ذلك بإضافة اللحم المفروم ونقلب جيداً مع البصل ثم بعد ذلك ضيفي معجون الطماطم مع رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود ثم قلبي المكونات جيداً مع بعضها البعض. ‏الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء ثم سخني في الوعاء الزيت على النار وضيفي إليهم الدقيق مع الحليب ورشة من الملح مع رشة من الفلفل الأبيض وقلبيهم جيداً ثم ضيفي صوص البشاميل إلى المعكرونة مع نصف كمية الجبن المزراريلا. ‏الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بسكب‬ خليط المعكرونة في الصينية المناسبة ثم وزعي اللحم المفروم فوق المعكرونة وضيفي ‫نصف‬ المعكرونة الباقية على اللحم المفروم ثم قومي بسكب صوص البشاميل على الوجه. ‏الخطوة الخامسة قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى يتحمر الوجه واتركيها لمدة ‫نصف ساعة ‏ثم بعد ذلك قدميها إلى أفراد أسرتك وهي ساخنة.

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