طريقة عمل مخلل اللفت بطريقة سهلة ومضمونة

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عمر شويل - جدة هناك العديد من أنواع المخللات التي يعتاد الكثير علي تناولها سواء من الكبار أو الصغار، كما أيضا تتعدد انواع المخللات فيمكننا تخليل بعض الخضروات ومنها الليمون والزيتون والخيار واللفت وغيرها من المخللات التي يكون لها مذاق خاص، وينتشر تداول المخللات في الكثير من المحلات التجارية وأيضا المطاعم بشكل كبير ولكننا يمكن أن نقوم باتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضير المخلل في المنزل.

طريقة عمل مخلل اللفت

المقادير

كيلو جرام من اللفت ويكون متوسط في الحجم.

مقدار مناسب من الماء البارد.

ربع كوب من ملح الطعام الخشن.

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

حبة واحدة من الشمندر وتكون متوسطة في الحجم.

ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

استخدام برطمان زجاجي محكم الغلق.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضع بها كيلو من اللفت بحيث يغمر الماء اللفت ونبدأ بغسله جيدا لإزالة الأتربة والاتساخات من عليه.

نقوم بتقطيع اللفت إلى شرائح مع مراعاة أنها تكون متماسكة من جهة واحدة بحيث تصبح جميع الحبات متراصة على بعضها وملتصقة.

نأتي ببرطمان زجاجي محكم الغلق ونقوم بتصفية شرائح اللفت ونرصها في البرطمان بشكل مرتب ونضع بينهم حبة واحدة من الشمندر بعد تقطيعها جيدا حتى يأخذ مخلل اللفت اللون الأحمر الجميل.

نحضر وعاء عميق ونضع به ثلاث أكواب من الماء الدافئ ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض ونضع عليهم ربع كوب من ملح الطعام الخشن ونقلب جميع المكونات مع بعضها حتى تعمل علي إذابة الملح جيدا مع جميع المكونات ثم نرفع الوعاء على النار متوسطة ونتركها حتى يتم غليانه.

نرفع الوعاء بعد ملاحظة غليانه تماما وذلك لمدة خمس دقائق تقريبا ثم نتركه حتى يتم تبريده.

نضع المحلول الملحي بعد أن يتم تبريده على شرائح اللفت في البرطمان بشكل تدريجي حتى يغمر المحلول الملحي مكونات المخلل ويكون على السطح ويمكن استخدام ورق العنب حتى نضعه على سطح البرطمان قبل غلقه.

نقوم بغلق البرطمان الزجاجى جيدا حتي نتأكد من عدم وجود هواء بالبرطمان ولا يتمكن من الدخول إليه.

نترك مخلل اللفت حتي يتم نضجه وذلك فترة من خمس عشر يوم إلي شهر تقريبا حتى يتم نضجه