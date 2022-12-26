نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح حلى الكريم كراميل بالبسكويت في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد ‏حلى الكريم كراميل من الحلويات اللذيذة السهلة التى تشتهر في المطابخ العربية، ويعد أيضاً حلى الكريم كراميل بالبسكويت من أشهى أنواع الحلويات التى تتميز بطعمها الرائع ‏واللذيذ ولذلك بسبب احتوائها على الكريم كراميل، ‏وكما يقبل عليها الكثير من الأشخاص ويحبها الأطفال والكبار أيضاً نظراً لمذاقها الرائعة واللذيذ وشكلها المميز أيضاً،‏ حيث أن طريقة تحضير حلى كريم كراميل بالبسكويت سهلة وبسيطة وغير مكلف في المنزل ومكوناتها لا تحتاج وقت ولا مجهود طويل،‏ ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلى الكريم كراميل بطريقة شهية وسهلة في التحضير أيضاً في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل حلى الكريم كراميل بالبسكويت المكونات: ‏أثنين عبوة من البسكويت الشاي.

كوب واحد من الحليب الطازج.

علبة واحدة من القشطة.

أثنين باكت من كريم كراميل.

أثنين كوب من الحليب للطبقة الثانية.

ربع كوب من البسكويت المطحون للتزيين. طريقة التحضير: الخطوة الأولى ابدائي في تحضير الطبقة الأولى من خلال إحضار صينية مناسبة ثم بعد ذلك اغمسي البسكويت في الحليب السائل ثم بعد ذلك صفي الطبقة منه في قعر الصينية. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بتحضير الطبقة الثانية من خلال إحضار وعاء ثم بعد ذلك ضعي في الوعاء الحليب مع أثنين باكت الكريم كراميل واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى تتخلصي من أي تكتلات وحتى يمتزج الخليط مع بعضهم البعض. الخطوة الثالثة ‏قومي بعد ذلك بوضع الوعاء على النار على درجة حرارة متوسطة مع التحريك المستمر حتى يغلي الخليط لمدة 3 دقائق. ‏الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك برفع الوعاء من على النار ثم بعد ذلك ضيفي إلى الوعاء علبة واحدة من القشطة ثم حركي الخليط وبعد ذلك وزعي كمية من خليط الكريم كراميل فوق طبقة من البسكويت الأولى ثم ضعي طبقة ثانية من البسكويت. الخطوة الخامسة ‏قومي بعد ذلك بتكرار الخطوة التالية حتى الانتهاء من كمية على أن تنتهي بطبقة من مزيج الكراميل ‏وبعد ذلك قومي برش البسكويت المطحون على وجه الصينية واتركي صينية الكريم كراميل جانباً حتى تبرد ثم قومي بإدخال الصينية إلى الثلاجة لمدة ساعة تقريباً.

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