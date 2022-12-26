إعداد الكشرى بطريقة مميزة

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عمر شويل - جدة طريقة إعداد الكشرى، يعد الكشري من الأكلات الشعبية التى يحبونها جميع الأشخاص، لما له من طعم مميز وشهى، وتختلف طريقة إعداد الكشرى من بلد لآخر، كما أنه يحتوى على النشويات المشبعة التى يحتاجها الجسم، وتعد طريقة هي الكشرى من أكثر الوصفات السهلة التى لا تستغرق وقت فى الإعداد، وسوف نقدم لكى عزيزتى طريقة تحضير الكشرى بطريقة تسهل عليكى إعداده في المنزل دون اللجوء لشرائه من المحلات وبطعم احلى وأروع.

إعداد وصفة الكشري

يعد الكشرى بخطوات سهلة وبسيطة للحصول على طعم لذيذ وشهى، وسوف نقدم لكم خطوات ومكونات الكشرى فيما يلى.

المكونات

كوب أرز.

ربع كيلو عدس بجبة.

مكرونة اسباجتى ومكرونة ومقصوصة.

كوب شعيرية.

كوب من الحمص الشام.

4 بصلات كبار.

2 معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الخل.

2 معلقة كبيرة من النشا.

زيت.

طريقة تحضير الكشرى

نقوم بنقع الحمص فى الماء ليلة كاملة قبل الاستخدام.

نغسل العدس جيداً من الماء ونصفية ونضعه فى حله بها ماء ونرفعه على النار حتى يسلق، ثم يرفع من على النار ويترك.

فى إناء آخر نضع الحمص بالماء المنقوع به وترفعه على النار، ثم يصفى الحمص من الماء ونترك الماء لحين استخدامه.

فى إناء آخر نضع الحمص بالماء المنقوع به وترفعه على النار، ثم يصفى الحمص من الماء ونترك الماء لحين استخدامه. نسلق المكرونة فى وعاء كبير مملوء بالماء ونضع قليل من الزيت بداخل الحلة حتى لا تلتصق المكرونة ببعضها.

نصفى المكرونة من الماء فى مصفاه.

نقطع البصل حلقات ونضعه فى النشا، ثم نحضر البصل فى زيت غزير ونصفيه بواسطة مناديل ورقية.

ناخد زيت تحمير البصل ونحمر به الشعرية حتى تكتسب اللون الذهبى، ثم نضع الارز المغسول بالماء جيداً عليها ونقلبها ونضع الماء والملح حتى ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

طريقة صلصة الكشرى

نخلط كيلو من الطماطم المقطعه داخل الخلاط الكهربائى، نحضر إناء ونضع الثوم المفروم والزيت ونحمره فى الزيتؤ ثم نقوم بوضع عصير الطماطم بداخله ونضع الكمون والملح والفلفل الأسود ونتركها لحين تسبيكها.

طريقة دقة الكشرى