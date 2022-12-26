نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شاورما الفراخ في المنزل بتكاليف بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاورما الفراخ أحد الوجبات الشهية واللذيذة والمفضلة عند عدد كبير من الأشخاص حيث يتم تقديمها في العديد من المحلات لذلك ترغب سيدة المنزل في عملها في البيت مثل المحلات تماما نظرا لإقبال الكبار والصغار عليها ويمكن أن نقدم لكي طريقة لعمل شاورما الفراخ بشكل مميز ومضاف مختلف مثل المطاعم المصرية والسورية عن المختصة في عمل الشاورما تماما.

طريقة عمل شاورما الفراخ

يمكن عمل شاورما الفراخ من مكونات سهله وبسيطه وهي على النحو التالي

نصف كيلو من الدجاج المخلي منزوع العظم مقطع إلى شرائح طويله.

بصله مبشوره كبيرة الحجم.

نصف كوب من الفلفل الأخضر مقطع إلى شرائح.

طماطم مقطعة إلى شرائح.

ربع كوب من الزيت.

ملعقه صغيره من الزبدة والعاقة من الملح.

ملعقة من الكمون والفلفل الأسود.

الزعتر حسب رغبتك.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

واثنان ملعقة كبيرة من الخل ودقيق ابيض لغسل الدجاج.

طريقة تحضير شاورما الفراخ

أولا قومي بغسل الدجاج بشكل جيد باستخدام مع الدقيق والملح الأبيض والفرك بالدقيق لجميع أجزائه وغسله تحت صنبور المياه. وبعد ذلك تخلصي من بقايا الدقيق والملح جيدا بشطفه في الماء وضعيها في مصفاة حتى تتخلصي من المياه تماما. احضري وعاء عميق ثم ضعي به شرائح الدجاج وماء البصل وملعقة الملح والفلفل الأسود و كمية الليمون والخل الأبيض وقلبيها جيدا ثم اتركيهم لمدة نصف ساعة. بعد ذلك ضيفي الفلفل الأخضر والطماطم. وقومي بإحضار طاسه كبيرة على النار. وضعي قليل من الزيت ثم قومي بوضع الدجاج المتبل وضيفي له الكاري وضعيه في الزيت حتى تمام النضج. وأثناء وضع الدجاج على النار ضيفي كمية الزعتر ونستمر في التقليب حتى يأخذ الدجاج اللون الذهبي. ثم أخرجية من الطاسة وقطعيه إلى قطع صغيرة.

طريقة تقديم شاورما الفراخ

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يمكن عمل سندوتشات من الشاورما باستخدام العيش الشامي أو الفينو ووضع قليل من الكاتشب أو المايونيز إلي الشاورما بشرائح من الخيار المخلل ووضع كاتشب مرة أخرى ثم وضع بطاطس محمره ولف الساندويتش مع تقديمه مع بطاطس محمرة و عصير أو مياه غازيه للاستمتاع بطعم الشاورما.