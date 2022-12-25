نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعجزة ربانية اصنعي كريم القرنفل السحري لتنعيم الشعر وتكثيفه في وقت قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم القرنفل السحري من أقوى الكريمات المعروفة التي تعمل على تنعيم الشعر وتكثيفه والحصول على شعر جذاب دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القرنفل وزيت الزيتون ومكونات آخرى، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثون عن طرق طبيعية للحصول على شعر مفرود وجذاب بسرعة رهيبة، ايضا يمكن تحضير هذا الكريم في المنزل دون تعب أو مجهود ولا يأخذ الكثير من الوقت، كما يعرف عن القرنفل بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تنعيمه بشكل رائع، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم القرنفل السحري لتنعيم الشعر وتكثيفه.

مكونات عمل كريم القرنفل السحري

للحصول على شعر ناعم وكثيف يجب توافر بعض المكونات البسيطة لتحضير كريم القرنفل السحري هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ربع كوب من القرنفل المطحون.

شامبو للشعر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

فرشاة شعر.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم القرنفل السحري لتنعيم الشعر وتكثيفه بشكل ملحوظ في وقت قصير يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع نصف كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من القرنفل المطحون ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقلبهم جيدا حتى يذوب القرنفل بشكل تام، ثم نقوم بتقسيم الشعر باستخدام الفرشاة إلى خصل.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على الشعر بشكل ناجح للحصول على نتيجة مبهرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ثم نقوم بوضع الخليط على الخصل مع التدليك بفروة الرأس، بعد ذلك نتركه على الرأس لمدة لا تقل عن نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر باستخدام الشامبو المناسب، ثم نشطفه بالماء الفاتر للتخلص من أي شامبو أو شوائب. ثم نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج رائعة في وقت قصير وبأقل تكلفة. فهذا الكريم يعمل على تنعيم الشعر وتكثيفه للحصول على شعر جذاب ولامع خالي من أي عيوب في وقت قصير.

فوائد القرنفل للشعر

هناك عدة فوائد للقرنفل على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل على حماية الرأس من الصلع وتجديد الشعر ونموه كما يعمل على منع تساقط الشعر. يعطي رائحة جميلة للشعر كما ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس بشكل كبير. يعمل على زيادة تدفق الدم في بصيلات الشعر كما يمنع ظهور قشرة الشعر. يمنح الشعر الحيوية واللمعان ويعطيه النعومة المطلوبة.

طريقة تسويد الحواجب بالقرنفل

سوف نقدم طريقة بسيطة لتسويد الحواجب باستخدام القرنفل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-