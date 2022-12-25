طريقة البصارة المصرية بالفول بخطوات سهلة وشهية

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عمر شويل - جدة طريقة البصارة المصرية بالفول تعتبر البصارة من الأكلات المشهورة في المطبخ المصري حيث أنها من الوصفات المتعارف عليها منذ الآف السنوات ويتم تقديمها بأكثر من طريقة مختلفة، وأيضا معروفة في المغرب وتونس والجزائر وفلسطين، فهي وصفة سهلة و صحية و مليئة بالعناصر الغدائية المفيدة للجسم، حيث تعتمد هذه الوصفة على الفول المدشوش وبعض التوابل والخضرة، حيث يحتوي الفول علي نسبة جيدة من البروتين ولذلك يعمل على مد جسم الإنسان بالبروتين والطاقة والعديد من الفيتامينات الهامة، حيث أنها من الوصفات التي تنضم تحت قائمة الأكلات النباتية المصرية القديمة، حيث يتم تقديمها لأسرتك على وجبة الغذاء، وذلك لأنها وجبة لذيذة ومشبعة ومغذية كما يمكن التعرف على كيفية تدميس الفول مثل المحلات بالمنزل وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة البصارة المصرية بالفول. طريقة البصارة المصرية بالفول مكونات البصارة

1/2 كيلو من الفول المدشوش.

1 بصلة صغيرة مقطعة.

1 ونصف حزمة كزبرة خضراء مقطعة.

1/2 حزمة شبت مقطعة.

2 فص ثوم.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة كمون.

شطه حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة نعناع جاف.

1 لتر من الماء. مكونات تقلية البصارة المصري 1 بصلة صغيرة مفرومة.

3 فصوص من الثوم المفروم.

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح. ما يوضع على الوجه 2 بصلة متوسطة.

2 فص ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. خطوات تحضير البصارة المصرية القيام بغسل الفول المدشوش جيدا، ثم انقعيه لمدة 3 ساعات ثم صفيه. ثم ضعي الفول والبصل والثوم والملح والماء، في حلة على نار متوسطة لمدة نصف ساعة. يتم إضافة الشبت والكزبرة الخضراء والكمون والكزبرة الجافة والشطة إلى الفول وقلبيهم جيدا، ثم اتركيهم على النار حوالي نصف ساعة اخرى أو حتى ينضج الفول المدشوش. القيام برفع الخليط من على النار و اتركيه حتى يبرد قليلا، ثم صبيه في الخلاط و شغليه حتى يتم فرم جميع المكونات جيدا ويصبح قوام البصارة ناعم. ثم ضعي البصارة في الحلة مرة اخرى و حضري التقلية. كيفية عمل التقلية يتم تحمير البصل والثوم المفروم و الكزبرة الجافة في قليل من الزيت، حتى يصبح ذهبي اللون ثم ارفعيهم من على النار.

ثم ضعي التقلية على البصارة و ضعيها على نار هادئة حتى تغلي، ثم ارفعيها من على النار واغرفيها في أطباق التقديم. طريقة عمل البصل المحمر للوجه القيام بتقطيع البصل على شكل جوانح اومكعبات صغيرة، ثم ضغي عليهم نصف ملعقة من الملح وافركيهم جيدا، ثم اتركيهم في مصفاه حتى ينزل منهم الماء الزائد. ثم حمري البصل في زيت غزير يغطي كمية البصل، ثم قلبيه حتى يصبح لونه ذهبي فاتح. يتم إضافة الثوم المفروم و قلبيه مع البصل حتى يتغير لونه، ثم ضيفي الكزبرة الناشفة وقلبيهم لمدة دقيقة ثم ارفعيهم من على النار. القيام بإخراج البصل و الثوم المحمر بالمصفاة، ثم ضعيهم على وجه أطباق البصارة. ثم ضعي البصارة المصري في الثلاجة لتتماسك و تبرد قليلا قبل التقديم، ولكن يفضل بعض الأشخاص تناولها ساخنة.

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