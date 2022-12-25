نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حمص الشام الحار على اصوله مثل المحلات بطعم لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم من خلال موقع ثقفني نيوز اليوم طريقة عمل حمص الشام، ولا سيما في فصل الشتاء الذي يعتبر من الفصول الذي يكثر فيه عمل المأكولات والمشروبات الدافئة، للحصول علي الدفئة المناسبة في أثناء الوجود في المنزل، وقد حرصت العديد من الامهات علي تقديم حمص الشام بطعمه المميز إلي أفراد الأسرة باعتباره من المشروبات المختلفة ذات الطعم الجميل.

طريقة عمل حمص الشام

وفي حال أردت عمل حمص الشام بنفس الطريقة التي تصنعها المحلات في أسرع وقت وبأبسط الخطوات، حيث يعتبر الحمص أو الحلبسة كما يطلق عليها البعض، من المشروبات الشتوية المليئة بالطاقة والمواد المفيدة، ويتميز أيضاً أنها تحتوي علي ألياف تساهم في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، والآن يمكن تحضير المشروب بنفس نتيجة المحلات، وذلك أما عليك سوي تحضير المكونات التالية:-

نصف كيلو حمص الشام.

بهارات مشكلة “ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من البابريكا”.

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة ويمكن استبدالها بفلفل حار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

رشة ملح حسب الرغبة.

خطوات تحضير حمص الشام في البيت

وفي نفس السياق لابد من تجهيز المكونات المذكورة أعلاه ومن ثم البدء في تحضير حمص الشام بالخطوات التالية:-