طريقة عمل شوربة العدس علي الطريقة الهندية بخطوات بسيطة وطعم رهيب أول مرة تدوقيه

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عمر شويل - جدة شوربة العدس من أهم الوصفات المميزة والمحبوبة فى جميع أنحاء العالم، كما أنها تعد من أكثر الأكلات الصحية والمفيدة للجسم، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، والآن سوف نتعرف على كيفية تحضير شوربة العدس علي الطريقة الهندية المميزة بخطوات بسيطة وبمكونات إقتصادية، تابعونا للتعرف على خطوات تحضيرها من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل شوربة العدس علي الطريقة الهندية

شوربة العدس من الاكلات اللذيذة و الشهية وطريقة تحضيرها لا تحتاج للكثير من التكاليف أو الوقت وخطوات التحضير تتمثل فى الآتي:

المكونات:

كوب من العدس الأصفر.

كوب من العدس البني.

ملعقة واحدة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن.

بصلة واحدة مقطعة إلي قطع صغيرة.

بصلة واحدة مقطعة شرائح.

رشة من الكركم.

رشة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق من الكذبرة الخضراء المطحونة.

فصين من الثوم المفروم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر.

حبة واحدة من الفلفل الأحمر.

طريقة التحضير:

في البداية يتم غسل العدس جيدًا، ويتم تصفيتة ووضعه في وعاء، ثم يتم تغطيته بالماء ورفعه على النار.

يترك العدس حتى ينضج تمامًا، بعد ذلك يرفع من على النار.

في مقلاة يتم وضع السمن حتى يسخن، ثم يتم إضافة الكمون والكذبرة الناشفة ويتم التقليب جيدًا.

ثم بعد ذلك تضاف البصلة المقطعة ناعمًا وأيضًا يتم إضافة الثوم المفروم.

نستمر فى التقليب لمدة دقيقة واحدة حتى تذبل المكونات.

بعد ذلك يضاف إلي المكونات الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر المقطعين.

يتم إضافة الكركم والملح وإضافة الكزبرة الخضراء، ثم يتم الخلط والتقليب بشكل مستمر حتي يتم التجانس بين جميع المكونات التي تمت إضافتها.

ترفع المقلاة من علي النار بعد ذلك ويتم إضافتها إلى العدس الذي قد تم نضجه، ويتم التقليب بشكل كامل لجميع المكونات مع بعضها لكي تختلط شوربة العدس وتصبح بالشكل المطلوب.

يرفع الوعاء من على النار.

نبدأ فى تحمير البصلة المقطعة شرائح حتي الحصول علي اللون الذهبي المميز.

بعد ذلك تضاف نصف كمية البصلة المقطعة إلي شوربة العدس ويتم تقليبها جيدًا، ثم يتم وضع شوربة العدس في أطباق التقديم وتزيينها بباقي البصلة المحمرة ثم تقدم وبالهنا والشفا.

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