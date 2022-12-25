نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السحلب في البيت مثل الكافيهات الشهيرة في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السحلب، يعد السحلب من ألذ المشروبات الشتوية التي لها مذاق رائع وتساعد على الشعور بالدفء، لذا فمع دخول فصل الشتاء عليك بتحضير كمية من مسحوق السحلب والاحتفاظ بها لتحضيره سريعًا في أي وقت، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مكونات السحلب وكيف يمكنك تحضير مشروب السحلب في المنزل بنفس مذاق الكافيهات.

طريقة عمل السحلب

مكونات السحلب

تختلف مكونات السحلب على حسب رغبة كل شخص، ولكن من خلال هذه الوصفة ستتمكن من تحضير سحلب بمذاق لا يقاوم، فكل ما عليك هو تحضير المكونات التالية:

٢ ملعقة كبيرة نشا ذرة.

نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب جوز هند مطحون.

نصف كوب أرز مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة قرفة.

٣ ملاعق كبيرة سمسم محمص.

٣ ملاعق كبيرة ممسوحة بودرة كريم شانتيه.

حليب بارد (كوب لكل شخص).

مكونات إضافية للتزيين

زبيب

مكسرات (سوداني، بندق).

قطع شوكولاتة.

قطع فاكهة.

طريقة عمل السحلب

في البداية قومي بتحضير مسحوق السحلب والاحتفاظ به، حتى تتمكني من تحضير مشروب السحلب في أي وقت.

أحضري وعاء عميق ثم قومي بإضافة 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونصف كوب من السكر البودرة، ونصف كوب من مطحون جوز الهند، ونصف كوب من الحليب البودرة، ونصف كوب من الأرز المطحون أو دقيق الأرز، ثم نصف ملعقة من الفانيليا، وملعقة من القرفة، و3 ملاعق من الكريم شانتيه.

بعد ذلك قومي بتحمير 3 ملاعق كبيرة من السمسم وتضاف إلى الخليط السابق.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيداً، لتصبح خليط متجانس تماماً، وبذلك يكون مسحوق السحلب جاهز للاستخدام، يتم حفظه في عبوة بالثلاجة.

طريقة تحضير كوب سحلب

ولأعداد كوب من السحلب الدافئ قومي باتباع الخطوات التالية: