بذور سحرية لتسمين الوجه ونفخ الخدود استعمليها 3 ايام وستغار منك صديقاتك

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عمر شويل - جدة الوجه الممتلئ والخدود من أهم علامات الجمال في المرأة، لذلك قد تهتم الكثير من النساء منذ قديم الزمان للحصول علي الوجة الممتلئ المميز، وأصبحت تلجأ الكثير منهم لعمليات التجميل المكلفة والغير آمنة للحصول علي هذه النتيجة، وهناك بعض الخلطات الطبيعية التي قد تحقق أفضل النتائج بكل سهولة وبدون الحاجة إلي تكاليف عالية وبدون أي أضرار، وهذه الخلطات هي خلطات الحلبة المميزة والتي سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي في السطور القادمة.

بذور الحلبة السحرية لتسمين الوجه ونفخ الخدود

الحلبة هي عبارة عن حبوب طبيعية لها الكثير من الفوائد وأصبحت تستخدم في عمل الكثير من الخلطات الخاصة بالعناية بالبشرة، ومن أهم فوائدها أنها تساعد فى تسمين الوجة والخدود بدون أي أضرار أو سلبيات، وأهم الخلطات التي يمكن أن تستخدم لتحقيق ذلك هي كالآتي:

خلطة الحلبة والحليب لتسمين الوجه ونفخ الخدود

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الحلبة المطحونة.

ثلاث ملاعق من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الحلبة المطحونة مع اللبن الحليب وذلك للحصول علي خليط متجانس ذات قوام سميك.

يتم غسل الوجة جيدًا قبل الاستخدام وبعد ذلك تجفيفه.

وزعي هذا الخليط علي الوجة جيدًا مع مراعاة التدليك في حركات دائرية.

أتركي الخليط علي الوجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك إغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

يراعي تكرار هذا الماسك بشكل يومي للحصول علي أسرع النتائج المطلوبة.

خلطة الحلبة مع العسل النحل لنفخ الخدود

المكونات:

أربع ملاعق كبار من حبوب الحلبة الكاملة.

ملعقة واحدة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية اغسلي حبوب الحلبة، ثم يتم نقعها في الماء لمدة يوم كامل.

توضع الحلبة في اليوم التالي فى الخلاط الكهربائي بعد تصفيتها من الماء.

بعد ذلك يضاف إليها العسل وأيضًا اللبن البودرة، ويتم الخلط جيدًا حتي الحصول علي قوام يمكن توزيعه على البشرة بكل سهولة.

بتم غسل البشرة جيدًا قبل استخدام الماسك وتجفيفها.

ثم يوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر وبعد ذلك رطبي وجهك بماء الورد للحصول على أفضل النتائج.

لابد من تكرار إستخدام الماسك لعدة مرات خلال الإسبوع الواحد للحصول على الشكل المطلوب.

خلطة الحلبة مع النشا لتسمين الوجه ونفخ الخدود

تحتوي الحلبة على فوائد عديدة لصحة الجسم والبشرة أيضا ومنها تسمين الوجه ونفخ الخدود:

المكونات:

ملعقة من الحلبة المطحونة.

ملعقة نشا.

كمية مناسبة ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام: