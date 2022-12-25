نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو لتفتيح المناطق الحساسة والبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو ، يعتبر الليمون من أفضل الماسكات لتفتيح المناطق الحساسة لأنه يعتبر مبيض قوي وطبيعي ،ويحتوي على فيتامين سي وهو من مضادات الأكسدة التي يحافظ علي الجلد وحمايته ،ويدخل في مكونات هذا الماسك أيضا زيت اللوز الحلو الذي يعمل علي ترطيب هذه المناطق وحمايتها من الجفاف، وأيضا العسل يعمل علي ترطيب وتغذية الجلد وإزالة الجلد الميت وتقشيره ،ولذلك يعتبر هذا الماسك مفيد جدا للمناطق الحساسة وتفتيحها بدرجة كبيرة ووهمية ،ولذلك ومن خلال هذا المنشور من موقع ثقفني سوف نتعرف معا على طريقة عمل ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو

مكونات عمل ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو

هذه هي مكونات عمل الماسك بأسهل الطرق المتوافرة في كل بيت هيا نعترف عليها:-

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

طريقة عمل الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية

سوف نتحدث الآن عن طريقة عمل الماسك بكل سهولة ويسر بالخطوات كما يلي :-

نحضر طبق ونضع فيه عصير الليمون والحليب البودر ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع زيت اللوز الحلو وعسل النحل عليهم ونقلب جيداً حتي نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع الماسك في برطمان زجاجي نظيف ومعقم لحين الاستخدام.

طريقة استخدام ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو

معنا الأن طريقة تطبيق الماسك على البشرة بخطوات سهلة وسريعة وهي كالآتي:-

أولا نقوم بغسل المنطقة المراد تفتيحها بالماء الدافئ وتنظيفها جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك علي هذه المنطقة ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل هذه المنطقة بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسام وتجفيفها جيداً.

نكرر استخدام ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو علي هذه المناطق المراد تفتيحها للحصول علي أفضل النتائج المبهرة.

فوائد الماسك رائعة للبشرة والجسم

سوف نتحدث عن بعض الفوائد المهمة التي يمنحها الماسك للبشرة وهي كما يلي:-

يساعد زيت اللوز الحلو علي ترطيب هذه المناطق وحمايتها من الجفاف. يساعد الليمون علي تفتيح المناطق الحساسة وتعقيمها من أنواع البكتيريا. يعمل هذا الماسك علي تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

بعض النصائح لنجاح ماسك الليمون وزيت اللوز الحلو

سوف نتحدث عن بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الماسك :-

يجب خلط جميع المكونات بشكل جيد حتي يتكون خليط متجانس.

يجب عمل إختبار للماسك علي منطقة صغيرة للتأكد من عدم التحسس له.

يجب تكرار هذا الماسك للحصول على نتائج مبهرة وهمية.

ممكن اضافة أي نوع من الزيوت الطبيعية التي تفضلينها.

كريم مرطب يهدأ البشرة بعد الماسك رائع جداً للبشرة

سوف نتحدث عن كريم رائع جدا للبشرة ونتائجه فورية ويساعد البشرة علي الترطيب والنعومة يهدي تهيج الجلد بشكل رائع وهو كالتالى:-

مكونات الكريم

ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال.

ملعقة من النشا .

ملعقة من الزبادي .

ملعقة من زيت الورد.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه علي البشرة