نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاتوه اقتصادي بدون بيض ولا حليب وبأبسط مكونات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن طريقة عمل جاتوه اقتصادي في المنزل بمكونات غير مكلفة بدلاً من شرائه جاهز بأسعار مبالغ فيها، كما يتم البحث عن طريقة سهلة لعمل الجاتوه بدون خطوات معقدة، فالجاتوه من الحلويات المحببة لكل أفراد الأسرة، كما يعتبر من الحلويات الأساسية التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد، ويقبل الكبار والصغار على تناوله بشكل كبير، ودائماً تحاول كثير من الأمهات عمل الحلويات لأطفالهم في المنزل لضمان جودتها ونظافة مكوناتها، ولكن البعض قد يجد صعوبة في الحصول على حلويات ناجحة بنفس طعم وشكل الجاهز، ولكل عشاق الحلويات سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل جاتوه اقتصادي في المنزل بدون بيض ولا حليب وبأبسط المكونات.

مكونات عمل جاتوه اقتصادي

يمكنك بكل سهولة عمل جاتوه اقتصادي في المنزل بمكونات بسيطة وبطعم أحلى من الجاهز، وسوف نتعرف فيما يلي على المكونات اللازمة لعمل الجاتوه بالمقادير المضبوطة:

كوب وربع من الماء الدافئ (300 ملل).

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر (140 جرام).

ثلث كوب من الزيت (70 ملل).

2 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات (240 جرام).

ملعقة كبيرة ونصف نشا (25 جرام).

ملعقة كبيرة ونصف جوز هند مطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (11 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

لعمل الجاتوه اتبعي خطوات التحضير التالية:

نخلط المواد الجافة وهي كوبين من الدقيق، ملعقة كبيرة ونصف من النشا، ملعقتين من جوز الهند المطحون ناعم، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة من الملح. في إناء عميق نخلط كوب وربع من الماء الدافئ مع كوب إلا ربع سكر وملعقة صغيرة فانيليا حتى يذوب السكر. ثم نضيف ثلث كوب من الزيت ونستمر في التقليب. نضيف المواد الجافة بالتدريج على المواد السائلة مع التقليب حتى نحصل على خليط ناعم بدون تكتلات. نخلط ملعقة كبيرة من الخل مع ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا ونضيفها على خليط الكيك مع التقليب. ثم نضع خليط الكيك في صينية كبيرة مقاس 30 × 40 مدهونة بالزيت ومبطنة بورق الزبدة حتى لا يلتصق الكيك بالقالب. يخبز لمدة 12 دقيقة في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 على الرف الأوسط. ثم نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام النضج، وسنلاحظ أن الكيك لا يأخذ لون. ثم نكرر الخطوات السابقة لعمل صينية ثانية من الكيك بنفس المكونات.

طريقة تزيين الجاتوه

المكونات

2 كوب ماء مثلج جداً.

كوب من السكر البودرة (200 جرام).

3 أكواب من الكريمة البودرة الغير محلاة (370 جرام).

50 جرام من بودرة الكريم باستري (اختياري).

طريقة التحضير