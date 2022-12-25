نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابونة الجزر القوية لتفتيح البشرة وتوريدها وتنعيم الشعر وترطيبه رهيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صابونة الجزر القوية ، سوف نتحدث عن كيفية عمل صابونة الجزر الرهيبة التي تعمل على تفتيح البشرة وشد الجلد وهي ليست للبشرة فقط بل هي مفيدة جداً للشعر تعمل علي ترطيبه بطريقة رائعة من فوائد الجزر أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنح البشرة مقاومة الشيخوخة المبكرة كما أنه غني بفيتامين ج الذي يحفز مادة الكولاجين في البشرة ويعمل علي تفتيح البشرة كما أنه يغذي الشعر و ينعم ويزيد من نمو الشعر الضعيف وله فوائد كثيرة لا تعد من خلال هذا المنشور من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل صابونة الجزر الرهيبة

مكونات صابونة الجزر القوية



هذه هي مكونات عمل الصابونة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوافرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها:-

كوب من عصير الجزر.

ثلث كوب من زيت الجزر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاثة ملاعق من بشر صابونة.

ملعقة صغيرة من جلسرين.

ملعقة صغيرة من شاور أو شامبو.

ملعقة صغيرة من مسك الطهارة الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل الصابونة الرائعة

سوف نتحدث عن طريقة عمل الوصفة بكل سهولة وأبسط الطرق الممكنة وهي كالآتي:-

نحضر طبق ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ثلث كوب من زيت الجزر ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة الشاور أو الشامبو ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بوضع الملح والسكر ونستمر في التحريك ونضع الجلسرين ونقلب جيداً في وعاء أخر ونضع كوب عصير الجزر ونضع الوعاء علي النار حتي يسخن قليلاً. نضيف بشر الصابون إلى الوعاء ونقلب جيداً حتى يذوب الصابون. ثم نقوم بوضع الخليط السابق علي الوعاء ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ثقيل. نرفع الوعاء من علي النار ونتركه يبرد قليلاً ثم نضع ملعقة المسك ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع الصابونة في قوالب سيليكون بشكل المفضل لديكم ثم نضع القوالب في الثلاجة. ثم نقوم بإخراج الصابون من القوالب ونتركها في الهواء لتجف جيداً.

طريقة الاستعمال صابونة الجزر القوية

معنا الأن خطوات تطبيق الصابون علي الوجه والشعر بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ أولاً لتفتيح المسامات. بعد ذلك نقوم بوضع الصابونة علي البشرة وعمل حركات دائرية مثل الغسول. نتركه بعض الوقت علي البشرة ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم بالماء البارد حتي تقفل المسامات. أما للشعر نقوم بغسل الشعر بالصابونة وندلك فروة الرأس جيداً حتى نتخلص من القشرة وأي التهابات موجودة في فروة الرأس. ونقوم أيضا بغسل الأطراف جيداً ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء. سوف تلاحظين الفرق في البشرة والشعر بشكل رائع جداً. من الأفضل عمل هذه الوصفة يوميا علي البشرة أما بالنسبة للشعر ثلاثة مرات بالأسبوع تكون كافية.

فوائد مذهلة الصابونة

سنتحدث عن بعض الفوائد التي تمنحها الصابونة للشعر والبشرة وهي كما يلي

تعمل الصابونة على شد البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل دائم.تعطي الصابونة تفتيح ونعومة فائقة للبشرة. تجعل البشرة نضارة وحيوية وترطيب الجلد بشكل رائع. تعمل الصابونة على ترطيب الشعر وتجعله ناعماً وسهل التسريح. تساعد على التخلص من القشرة وتنظيف فروة الرأس بطريقة خرافية .

النصائح التي يجب مراعاتها عند عمل الصابونة واستعمالها

يجب مراعاتها ترتيب الخطوات لعمل الصابونة كما ذكرنا في طريقة العمل.