نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الجبارة لتقشير الجسم بزيت الخروع والجلسرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تقشير الجسم هو التخلص من الجلد الميت والجاف المتراكم في الجسم وإنشاء خلايا جلد جديدة وإصلاحها، والتقشير يجعل الجلد ناعماً ورطبا، ويمكن أيضا استخدام التقشير للجسم بالكامل وهو ما نحتاجه، فيمكن عمل هذا التقشير مرتين أسبوعياً حتى نحصل على جلد ناعم ونظيف، فسوف نتعرف على طرق تقشير الجسم بالكامل. خلطة تقشير بزيت الخروع مع الجلسرين المكونات عبوة صغيرة من كريم الجلسرين.

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين السائل.

ستة معالق من زيت الخروع.

ستة معالق من بودرة الأطفال.

نصف كوب من الماء.

ستة معالق من ماء الورد.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ثماني معالق من الفازلين.

أربع معالق من زيت اللوز الحلو. خطوات التحضير في وعاء نمزج كريم الجلسرين مع الجلسرين السائل ونقلب ثم نقوم بإضافة بودرة الأطفال ونقلب ويترك جانباً.

في وعاء آخر نخلط الماء مع ماء الورد والنشا و نمزجهم جيداً ثم يرفع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى نحصل على قوام كريمى.

يرفع الخليط من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.

نمزج الفازلين مع زيت الخروع وزيت اللوز ونضيف عليهم خليط النشا ومريم الجلسرين و نمزجهم جيدا حتى الحصول على كريم مناسب لتوزيعه على الجسم.

يوضع المزيج في علبة محكمة الغلق وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام.

نقوم بدهن الجسم بكمية مناسبة من الكريم ويترك لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يشطف الجسم ويكرر هذا الخليط يوميا لمدة ثلاثة أيام. خلطة النعناع مع السكر المكونات ٢ كوب من السكر الخشن.

خمس قطرات من زيت النعناع.

ربع كوب من زيت جوز الهند. خطوات التحضير نقوم بخلط المكونات مع بعضها في وعاء مناسب لكمية المكونات.

نقوم بدهن الجسم بالكامل أو المكان المراد تقشيره ونبدأ بالتدليك بحركات دائرية خفيفة التخلص من آثار الجلد الميت.

نستمر في التدليك حتى نضع على الجسم بالكامل ونقوم بتقشيره.

نقوم بغسل الجسم بالماء الدافئ.

يستخدم هذا المقشر للجسم فقط بعيد عن الوجه حتى لا تتسبب النعناع في ظهور حساسية بالبشرة. يستخدم هذا الخليط يوم بعد يوم حتى الحصول على أفضل النتائج

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