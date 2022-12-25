نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقشير البشرة وتنعيمها بصورة طبيعية وصحية بالمنزل وأفضل من مراكز التجميل والعناية بالبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير البشرة وتنعيمها الطبيعي من أهم ما تحتاج إليه جميع السيدات والفتيات والشباب بشكل كبير وذلك للحفاظ على صحة وسلامة البشرة والجلد، كما تعتبر نظافة البشرة ونضارتها من أهم ما يظهر كل سيدة وفتاة بمظهر جذاب وجميل، وكذلك يساعد على الحصول على أفضل إطلالة رائعة ومميزة في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد الميلاد، كما تسعى كل سيدة وفتاة على الوصول لأحسن نتيجة في جمال البشرة ونضارتها، ويعد تقشير وتنظيف البشرة الجيد من أفضل وأكثر العوامل المؤثرة بشكل طبيعي وإيجابي علي البشرة، ولابد من الابتعاد عن أستخدام الكريمات ذات المواد الكيميائية الضارة وذلك لتجنب حدوث أي تدهور وتلف للبشرة، ولذلك فإننا دائما ما ننصح بضرورة عدم استخدام مثل تلك المواد الكيميائية والمستحضرات المستوردة والتي تعمل على تلف البشرة والجلد بصورة كبيرة، ويعد تنظيف البشرة وتقشيرها جيد وفعال بالنسبة للبشرة فهو يساعد علي ترطيبها جيدا وتنعيمها، وكذلك يساعد على تقليل الدهون والعرق بالبشرة والتخلص من اللون الغامق واسمرار البشرة، والحصول على بشرة نقية وطبيعية وجميلة وبأقل مكونات ممكنة، كما يساعدنا التقشير الجيد أيضا علي القضاء على علامات الشيخوخة والشيخوخة المبكرة، كذلك يساعدنا أيضا علي القضاء نهائيا علي الرؤوس السوداء المزعجة ومن حب الشباب، كما يساعد علي تجديد البشرة والتخلص نهائيا من عيوب البشرة، كما يساعد التقشير الجيد أيضا علي تغذية البشرة بشكل كبير وتنشيط دورتها الدموية، ويجب الابتعاد نهائيا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة بالبشرة والتي تعمل علي هيجان البشرة والجلد عند تقشير البشرة واستخدام المواد الطبيعية المناسبة لنوع كل بشرة، وقبل النوم لابد من مراعاة تنظيف البشرة جيدا وتقشيرها بصورة دائمة ومستمرة، وللتخلص من الجلد الميت بالبشرة لابد من تريح البشرة لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد كل تقشير، ويجب غسل البشرة جيدا وتجفيفها جيدا بفوطه ناعمة ويفضل استخدام الفوطة القطنية وتجفف برفق، كما أن الجلد الميت هو العامل الرئيسي في تغير لون الجلد للون الغامق بشكل كبير.

طريقة عمل تقشير البشرة وتنعيمها الطبيعي ومكوناتها

المكونات

سكر.

حليب.

عسل.

طريقة التحضير