بطعم رائع وجميل حضري كيكة الرواني الصيامي بكوب واحد من السفن اب

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عمر شويل - جدة تختلف طريقة عمل كيكة الرواني الصيامي عن الكيكة الأخرى العادية في مكونات بسيطة جداً، حيث أن هذه الكيكة لا تحتوي على أي حبة من البيض والحليب لذلك سميت بالكيكة الصيامي، وهي من أنواع الكيك الهش الخفيف الذي يتميز بالطعم اللذيذ الرائع الذي يتم تناوله في معظم الأوقات وخاصة على وجبة الإفطار، وننصح كل أم القيام بعمل هذه الحلويات السريعة المفيدة التي لا تحتوي على اي مواد حافظة في المنزل باستمرار لأولادها حتى لا ينظرون إلى الأشياء الجاهزة التي تضر صحتهم، واليوم سوف نعرض على كل مشاهدي موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل كيكة الرواني الصيامي والتعرف على كل خطوة من خطوات عملها حتى تكون سهلة وبسيطة من خلال هذه المقالة الواضحة.
مكونات عمل كيكة الرواني الصيامي
تعتبر مكونات عمل كيكة الرواني الصيامي من المكونات الغير مكلفة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- كوب من دقيق السميد أو دقيق البسبوسة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- كوب وربع من الدقيق.
- كيس من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من السكر.
- نصف كوب من جوز الهند.
- فانيليا.
- كوب من السفن اب.
- نصف كوب من الزيت.
الشربات
- كوب من السكر.
- عصير نصف ليمونة.
- كوب من الماء.
طريقة الإعداد والتحضير
لا تختلف طريقة عمل هذه الكيكة عن طرق الكيك الأخرى فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به السكر والسفن اب والفانيليا والزيت والخل ونضربهم مع بعض جيداً حتى يذوب السكر.
- ثم ننخل الدقيق ونقلب به دقيق السميد ونصف كوب جوز الهند والبيكنج بودر، ثم نضيفه على المكونات السابقة.
- بعد ذلك نخلط جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نسكب الخليط في صينية مدهونة بقليل من الزيت أو السمن.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً ويصبح لونها محمر.
- نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد ونغطيها حتى تبرد ثم نقطعها ونقدمها بالف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
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