نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأسرع وصفة لعلاج الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين بمكونات من البيت لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منطقة تحت العين قد تتعرض لبعض المشكلات مثل ظهور بعض الانتفاخات والالتهابات وأيضًا ظهور الهالات السوداء، كل ذلك يعطي شكل غير مرغوب فيه للكثير من النساء، ولأنها من المناطق الحساسة لابد من اختيار الوصفات والمستحضرات الغير ضارة حتى لا تؤثر عليها بشكل سلبي، لذلك جئنا ببعض الوصفات الطبيعية الصحية التي تساعد في تفتيح الهالات السوداء والقضاء على الانتفاخات بشكل نهائي، يمكنكم متابعتنا الآن للتعرف عليها.

وصفة لعلاج الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين

تعتبر مشكلة الهالات السوداء من المشكلات الشائعة التي قد تسبب التوتر والانزعاج للكثير من النساء، وقد تضطر العديد منهم إستخدام بعض المستحضرات الجاهزة حتى يتم إخفاء عيوب هذه المنطقة، ولكن كل ذلك قد يؤثر بالسلب علي هذه المنطقة، ومن أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن إستخدامها لعلاج الهالات السوداء هي كالآتي:

وصفة القهوة والعسل للتخلص من الهالات السوداء وانتفاخ تحت العين

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم المزج بين المكونين جيدًا حتي الحصول علي خليط متجانس.

يوزع هذا الخليط على منطقة محيط العين.

يترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل المنطقة برفق بالماء الفاتر.

يعاد استخدام الوصفة مرتين بشكل أسبوعي.

وصفة الليمون والعسل والزبادي لعلاج الهالات السوداء

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة من الزبادي.

بعض القطرات من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط الزبادي مع العسل جيدًا حتى يمتزجان.

بعد ذلك يضاف إليها قطرات الليمون.

يعاد التقليب مرة أخري حتي الحصول علي خليط متجانس.

توزع هذه الوصفة على منطقة محيط العين.

بعد ذلك تترك لمدة 20 دقيقة.

يتم غسل هذه المنطقة بالماء الفاتر.

يعاد إستخدام الوصفة مرتين أو أكثر لتحقيق أفضل النتائج المطلوبة.

ماء الورد والحليب للتخلص من انتفاخ تحت العين والهالات السوداء

المكونات:

ثلاث ملاعق من اللبن الحليب.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط المكونات مع بعض حتى تتجانس.

ثم تغمس قطعة من القطن بداخل هذا الخليط.

يتم تدليك منطقة محيط العين بقطعة القطن.

يترك الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسلها برفق ويفضل التكرار بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الخيار

يعد الخيار من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في التخلص من انتفاخ تحت العين والهالات السوداء وفي السطور التالية سوف نتعرف على طريقة استخدامه: