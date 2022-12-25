نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الجيلاتين لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الرؤوس السوداء والتصبغات لبشرة مشرقة وناعمة كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما تهتم النساء بتنظيف بشرتهم وذلك من أجل المحافظة على جمالها ونضارتها، لذلك قد يلجأ الكثير منهم لإستخدام بعض المستحضرات الجاهزة حتى تساعد فى تنظيف البشرة بعمق والتخلص من أى شوائب قد تتواجد فى مسام البشرة، ولكن العديد من هذه المستحضرات تحتوى على بعض المواد الكيمائية التى قد تسبب العديد من المشاكل للبشرة، لذلك يكون الأفضل تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التى تحقق أفضل النتائج بكل أمان وبتكاليف محدودة وفى وقت سريع، ومن خلال المقال سوف نتعرف على أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى التنظيف العميق للبشرة وهى وصفة الجيلاتين.

ماسك الجيلاتين لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الرؤوس السوداء والتصبغات

مادة الجيلاتين من المواد المفيدة جدًا للبشرة، فهى تساعد على إنتاج الكولاجين الطبيعى للبشرة وهذا ما يساعد على زيادة نضارة وجمال البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنها تعمل على زيادة نقاء ونظافة البشرة، ويتم إستخدام الجيلاتين لعمل العديد من الوصفات المختلفة ومن أهمها الآتى:

ماسك الجيلاتين والبيض للوجه

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خفق البيضة جيدًا فى طبق مناسب.

ثم يضاف إليها الجيلاتين ويتم التقليب جيدًا.

بعد ذلك يوزع الماسك على الوجة ويترك لمدة ربع ساعة.

ثم يتم غسل الوجة جيدًا بالماء البارد ولابد من إستخدام هذا الماسك لعدة مرات للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الجيلاتين والقهوة

المكونات:

ملعقتين من الجيلاتين.

ملعقة واحدة من القهوة.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط القهوة مع الجيلاتين بشكل متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة قطرات مياة الورد على هذا الخليط مع التقليب الجيد.

ثم يتم توزيع الماسك على البشرة ويتم فرك البشرة به جيدًا.

يترك لمدة نصف ساعة، بعد ذلك تشطف البشرة بالماء البارد جيدًا.

يتم تكرار هذا الماسك حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك الجيلاتين مع زيت جوز الهند

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

بعض القطرات من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

يضاف زيت جوز الهند على الجيلاتين حتى الحصول على عجينة ناعمة.

يتم توزيع الخليط على البشرة ويتم فرك البشرة بها جيدًا.

ثم تترك لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يتم غسل الوجة بالمياة الباردة جيدًا.

فوائد ماسك الجيلاتين للبشرة

يتميز ماسك الجيلاتين بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها ما يلي: