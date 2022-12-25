نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخلل البصل على أصوله وسر اللون الأحمر لعشاق المخللات أحلى من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البصل من أكثر الخضراوات استخداما منذ سنوات طويلة، ولا يقتصر استخدامه على الأكل فقط، بل كان يستخدم قديما في علاج العديد من الأمراض المختلفة، كما يستخدم في العديد من الوصفات ويمكن تخليله لأسابيع عديدة، كما أن مذاقه رائع للغاية، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة صنع مخلل البصل بالتفصيل.

مخلل البصل

يمكن صنع مخلل البصل في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، والحصول على نتيجة رائعة تشبه المطاعم وسوف نوضح طريقة التحضير فيما يلي:

المكونات:

نصف كيلو جرام من البصل.

نصف كوب من الخل.

ملعقتان من الملح.

كوب ونصف من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بتنظيف البصل جيدا وتقشيره، وإزالة الرأس، بعد ذلك يتم شقه بالسكين على شكل علامة الضرب.

يتم غسل البصل جيدا باستخدام الماء ووضعهم في أحد البرطمانات النظيفة.

إضافة كل الملح والسكر، كما يتم إضافة الخل والماء.

إغلاق البرطمان بشكل جيد، ورجه جيدا حتى نتأكد من خلط جميع المكونات سويا ويمكن حفظ البصل لمدة أسبوعين.

مخلل البصل الأحمر والشمندر

مخلل البصل الأحمر والشمندر من المخللات التي يحبها الجميع ويكثر تناوله بجانب العديد من الوصفات وسوف نوضح فيما يلي طريقة تحضيره بالتفصيل:

المكونات

سبع حبات من الشمندر ذات حجم صغير.

حبتان من البصل الأحمر.

ربع كوب من خل الكرز.

ربع كوب من خل الثوم.

ربع كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

تنظيف كل من الشمندر والبصل جيدا وتقشيرهم وغسلهم بالماء.

يتم تقطيع الشمندر الى شرائح رفيعة للغاية ويمكن استخدام المقشرة في ذلك.

خلط كل من خل الكرز، وخل الثوم والماء والسكر والملح جيدا.

نقوم بوضع كل من الشمندر والبصل في محلول الخل والملح ونغطي البرطمان جيدا ونتركه لمدة ساعة كحد أدنى وبعدها يصبح جاهز للتقديم ولكن يجب تصفيته جيدا.

ذكرنا في هذا المقال طريقة صنع مخلل البصل، وهو من المخللات الرائعة التي يتم صنعها في المنزل في وقت قصير للغاية وبمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تناوله بعد وقت قصير جدا لا يتعدى الساعتين.