نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي بفتيك مقلي والشهي واللذيذ في المنزل بطريقة سلمية وصحية وأفضل من المطاعم الكبري في المقال التالي

عمر شويل - جدة البفتيك المقلي من أحلي وألذ الأكلات المصرية والعربية المفضلة والمحبوبة لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، كما تعتبر من أهم الوجبات الغذائية التي يتم عملها في جميع المناسبات الاجتماعية الهامة والعائلية، والبفتيك يعتبر من أهم الأطباق الرئيسة على مائدة الطعام والتي يسعد بتناولها جميع الأفراد بشكل كبير، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل ولكن لا يعرفن الطريقة السليمة والصحية، حيث أن البفتيك المقلي من أهم الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، ويعتبر من الأكلات الهامة والمفيدة لصحة الإنسان لما تحتويه من عناصر غذائية عالية، ومن أهمها البروتينات والتي يعتمد عليها الصحة والجسم بصورة أساسية والتي يحتاج إليها الجسم بصورة كبيرة، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة والصحية لعمل البفتيك المقلي والشهي واللذيذ في المنزل بشكل كبير، ولذلك يلجأن إلي الذهاب الى محلات الاكل والمطاعم الكبري وذلك لشرائها من تلك المحلات بصورة دائمة، وهو ما نؤكد على عدم الإفراط في الذهاب الى تلك المحلات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل أفضل وأطعم بفتيك مقلي والشهي والصحي، والتي تختلف عن بعضها البعض وذلك من خلال طريقة عملها بصورة سليمة وصحية ومفيدة للصحة، وكذلك من ناحية المقادير المناسبة والسليمة والتي يتم اختيارها بالنسب السليمة والمغذية جداً، وكل ذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، كما أن طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي علي أصوله الشهية واللذيذة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة بشكل كبير، والمفيدة أيضا لصحة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة قوية ومميزة، ولذلك فإننا نقدم لكِ سيدتي أهم وأفضل طريقة صحية وآمنة وبأقل تكلفة ممكنة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك المقلي.

طريقة عمل البفتيك ألذيذ والسهل ومكوناتها

وتعتمد طريقتنا المميزة لعمل البفتيك على مكونات أغلبها موجودة في المنزل بصورة كبيرة، حيث تقوم السيدات بتحضير وعمل البفتيك بصورة ٱفضل وبألذ طعم للبفتيك من خلال طريقتنا المميزة.

المكونات

كيلو لحمة حمراء بفتيك.

بصلتان كبيرتان مبشورتان.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك الحمراء ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.

وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون.

ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.

ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.

وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.

وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.

فوائد البفتيك المقلي الصحية

وتحتوي طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بفتيك مقلي علي العديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة وذلك مثل الآتية:-