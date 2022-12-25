أحلي كيك السينابون روول بالقرفة الشهية واللذيذة في المنزل وأضمن من محلات الحلويات

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عمر شويل - جدة كيك السينابون روول بالقرفة الشهية واللذيذة علي أفضل طريقة للشيف الشربيني المذهلة والتي يتم عملها في المنزل، حيث يعتبر أحد أحلي وأطعم أنواع الحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في مصر، والسينابون روول من أكثر أنواع الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات الاجتماعية السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا، وذلك بسبب تمتعها بالشكل الجذاب ورائحتها الشهية واللذيذة والتي يقبل على تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، كما يعتبر السينابون روول بالقرفة من أهم أنواع الحلويات علي مائدة الحلويات بشكل كبير ويفضل تناولها بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافيه أو العديد من المشروبات الأخري، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة والصحيحة لعمل السينابون في المنزل بصورة سليمة وصحية، ولذلك يلجأن إلي الذهاب الى محلات المخبوزات والحلويات وذلك لشرائها من تلك المحلات التجارية المختلفة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة بشكل كبير، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي أنتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري، وكل ذلك بخلاف الأمراض السرطانية الخطيرة والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء دول العالم وخاصة في مصر بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي سينابون روول بالقرفة. طريقة عمل السينابون روول بالقرفة ومكوناتها المكونات أربعة أكواب من الطحين.

كوب زبدة.

نصف كوب حليب.

نصف كوب سكر.

بيضتين.

ملعقتان من الخميرة.

كوب ماء دافئ. مكونات حشوة السينابون ملعقة قرفة.

كوب سكر.

ربع كوب زبدة. طريق التحضير تخلط الخميرة مع الماء وملعقتان صغيرتان من السكر في إناء وتترك لمدة 10 دقائق، ثم تقلب جيدا.

نقوم بإحضار إناء عميق ونضعه على النار ونقوم إذابة الزبدة والحليب معاً على النار، مع الانتباه بألا يغلى الخليط.

إضافة جميع المكونات إلى خليط الخميرة، وعجنها لعدة دقائق.

ثم نقوم بتغطية العجينة، حتى تخمر.

بعد أن تختمر العجينة تفرد العجينة على شكل مستطيل، مع الانتباه لرش الطاولة بقليل من الطحين قبل ان تبدأي بالفرد.

اخلطي السكر بالقرفة لتجهيز الحشوة.

تدهن العجينة بالزبدة المذابة.

ثم نقوم برش خليط السكر والقرفة على العجينة.

نقوم بلف العجينة بحرص وبشكل جيد، ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة متساوية.

وضع القطع الصغيرة في اناء مدهون بالزيت لتجهيزها للخبز.

تخبز لمدة 25-30 دقيقة، على درجة حرارة مرتفعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

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