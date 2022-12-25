نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير أنجح وأسرع العجائن في البيت لتحضير أشهى المخبوزات في البيت بحرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العجائن هي البنية التحتية لعمل جميع المخبوزات، ومن منا لا يحب المخبوزات ولكن الكثير يضطرون لشراء المعجنات والمخبوزات من الخارج وذلك ظناً منهم أن طريقة تحضيرها ستكون صعبة أو مكلفة، ولكن في الحقيقة طريقة عمل العجائن المختلفة في البيت يوفر الكثير من الأموال وأيضًا يضمن سلامة المكونات ونظافتها، وفيما يلي سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل أنجح وأسرع العجائن، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية يتم تحضير عجينة الفطائر القطنية بكل سهولة من خلال احضار المقادير الآتية: نصف كاس من الحليب البودرة. رشة صغيرة من البيكنج بودر. كأس من المياه الدافئة. ملعقة من الخميرة الفورية. ربع كأس من الزيت. ملعقة ونصف من السكر. رشة صغيرة من الملح. كأسان من الدقيق. خطوات تحضير عجينة الفطائر القطنية يتم التحضير بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: أولًا يتم الحصول على إناء ويتم إذابة فيه كلًا من الخميرة والحليب. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من السكر والملح والزيت ويتم الخلط جيدًا لحين أن تختلط كافة المكونات مع بعضها البعض. يتم إضافة كلًا من الدقيق والبيكنج بودر ويتم العجن لحين الحصول على عجينة متماسكة. الحصول على إناء ويتم دهنه بكمية من الزيت ثم يتم وضع العجينة فيه. يتم وضع غطاء على الوعاء ثم يتم تركه في مكان دافئ لحين أن تختمر العجينة وبشكل نهائي وهكذا تكون العجينة جاهزة للاستخدام. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق يمكن بكل سهولة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل من خلال إحضار المكونات الأتية: خمسة أكواب من الدقيق الأبيض. كأسان من المياه الدافئ. ملعقتان من السكر. ربع كأس من الحليب المجفف. ملعقتان من الخميرة. نصف كأس من الزيت. رشة صغيرة من الملح. خطوات تحضير عجينة العشر دقائق يمكن بكل سهولة التحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية: في البداية يتم خلط كأسين من الدقيق والسكر مع الحليب المجفف والخميرة والملح. بعد ذلك يتم إضافة المياه الدافئة على الخليط ويتم التقليب ثم يتم وضعه في مكان دافئ لحين أن يختمر لمدة عشرة دقائق. الانتظار لحين أن تختمر العجينة بعد ذلك يتم إضافة الثلاث الأكواب المتبقية من الدقيق مع نصف كأس من الزيت ويتم العجن لحين الحصول على عجينة متماسكة وطرية. يتم تشكيلها وفقًا للرغبة ثم يتم بعد ذلك وضعها في الصينية ويتم إدخالها إلى الفرن وتركها لمدة تتراوح من ربع إلى ثلث ساعة ويفضل أن تكون على درجة حرارة 180 درجة مئوية. طريقة تحضير العجينة اليابانية يتم تحضير العجينة اليابانية من خلال احضار المقادير الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية: ستة أكواب من الدقيق. كأس كبير من الحليب الدافئ. كأس من المياه. بيضة. ثلاث ملاعق من السكر.

ثلاث أكواب من الدقيق. ملعقة من الخميرة. ملعقة من اللبن البودرة. أربعة ملاعق من الزبدة الطرية. رشة من الملح.

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