نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المعمول السعودي بالعجوة والسمن البلدي في المنزل وأضمن من محلات المخبوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد المعمول السعودي بالعجوة والسمن البلدي اللذيذة والرائعة من أطعم وأفضل الحلويات المعروفة في الوطن العربي، وتتمتع بطعمها الجميل المميز كما ينتشر تناولها بشكل كبير في اغلب البلاد العربية وخاصة في مصر، كما يمتاز المعمول السعودي بطعمها الحلو وقوامها الهش والجميل والمحبب لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير في جميع أوقات اليوم وخاصة في وجبة الإفطار، كما يمكننا أن نضيف إلي المعمول السعودي العديدة من الحشوات المتنوعة واللذيذة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو عجوة، أو علي حسب الطلب، وهى عادة عند اغلب المصريين وتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد حيث يكون عملها بسيط وسهل في المنزل بأقل تكلفة ممكنة، ولذلك فإن معظم النساء يسارعون في البحث عن عملها في البيت لكي تكون ومفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، وهناك الكثير من السيدات والفتيات اللاتي لا يعرفن الطريقة السليمة والصحيحة لعمل أفضل معمول سعودي بالعجوة والسمن البلدي في المنزل، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعملها والتي تختلف عن بعضها البعض وذلك من الناحية السليمة والصحية والمفيدة، وكذلك من ناحية المقادير المناسبة والنسب السليمة للمكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها بصورة لذيذة وشهية، وكل ذلك من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ معمول سعودي بالعجوة والسمن البلدي المغذية، والتي تحتوي على أفضل العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها والتي تحتوي على مكونات عالية القيمة الغذائية المفيدة جداً للصحة العامة والجسم، وكل ذلك نقدمه لك عزيزتي من خلال طريقتنا المميزة لعمل أحلي وألذ معمول سعودي بالعجوة والسمن البلدي اللذيذة والشهية والمفيدة جداً للصحة العامة، وكذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لكم كيفية أعداد طريقة صحية وآمنة وبأقل تكلفة ممكنة وجهد وذلك لعمل أحلي معمول السعودي بالعجوة والسمن البلدي في المنزل .

طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أطعم وألذ معمول سعودي بالعجوة والسمن البلدي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها بأفضل المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم، وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية بشكل كبير جداً وذلك مثل المكونات الآتية:-

المكونات

كوبان من الدقيق وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة الطرية أو نصف كوب سمنة بلدي.

مكونات الحشو

كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة البهارات.

ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.

ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.

ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.

ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا.

وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد.

ثم نقوم بإدخال العجينة في الفرن وذلك بعد تسخين الفرن جيداً وبعد أن تأخذ العجينة شكلها الذهبي المميز نقوم بإخراجها من الفرن.

ونقدمه في طبق التقديم وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة.

فوائد المعمول السعودي بالعجوة الصحية

وتحتوي طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم معمول سعودي بالعجوة والسمن البلدي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الكبيرة، والتي لا تقل أهمية عن باقي المخبوزات والحلويات وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وذلك مثل الفوائد الغذائية الآتية:-