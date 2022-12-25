أحلي شاورما الفراخ الشهية علي أصوله الشامية بطريقة صحية وأضمن من المطاعم الكبري

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما بالفراخ علي أصوله الشامية بطريقة جديدة وسهلة مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات والمطاعم الكبري، حيث تعتبر الشاورما من المأكولات السريعة التي يمكننا تناولها في جميع الأوقات، وهناك العديد من الأفراد الذين يقومون بتناولها في وجبات الغذاء بجانب العديد من المقبلات والإضافات الأخرى، وذلك مثل البطاطس أو الكاتشب أو المكرونة وغيرها من المقبلات والإضافات المتعددة الأخرى، وكذلك يمكننا تناول شاورما الفراخ في وجبات العشاء أيضا على شكل سندوتشات مع المقبلات والإضافات الأخرى المتعددة، كما تعتبر الشاورما من الوجبات السريعة التي يمكننا تقديمها على عدة أشكال حيث يمكننا تقديها على هيئة ساندوتشات أو على هيئة طبق كبير ويمكننا تناوله بالعيش وفي جميع أشكالها تبدو بطعم لذيذ ورائع وشهي، كما يمكننا عمل الشاورما بنوعين وهي شاورما اللحمة أو شاورما الفراخ حيث تأخذ كلا منهما طعم مختلف عن الأخر وتختلف طريقة عمل شاورما اللحمة عن شاورما الفراخ، وهناك الكثير من الناس عندما يرغبون بتناول الشاورما يقومون بشرائها من محلات المطاعم الخارجية، والتي تقوم ببيعها بأسعار غالية السعر بالإضافة إلى أننا إذا قومنا بتناول هذه الشاورما من الخارج قد نصاب بالعديد من الأمراض، وقد تنتج هذه الأمراض نتيجة تعرض هذا الطعام للهواء المحمل بالتلوثات، والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم لذلك علينا أن نعمل على المحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للشاورما الفراخ هو التتبيلة السحرية، والتي تبحث عنها جميع السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل أفضل شاورما الفراخ الشهية علي أصوله الشامية واللذيذة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أقوى طريقة لعمل تتبيلة شاورما الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلفة وبطعم يجعلكي تستغني عن شرائها من محلات المطاعم الخارجية.
طريقة عمل شاورما الفراخ ومكوناتها
ونقدم لك عزيزتي أفضل مكونات طبيعية عالية القيمة الغذائية لعمل أحلي وأطعم شاورما من خلال المكونات التالية:-
المكونات
- نصف كيلو من صدور الفراخ المخلي.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.
- ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبتين إثنان من البصل.
- حبتين إثنان من الطماطم.
- حبتين إثنان من الفلفل الأخضر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
- حضري طاسة كبيرة وعميقة وضعي بها كمية من الزيت ثم ضيفي البصل بعد تقطيعه ثم الطماطم ثم الفلفل الأخضر.
- بعد ذلك ضيفي الفراخ بعد تقطيعه إلى قطع متساوية الحجم على شكل مكعبات.
- بعد ذلك ضيفي البهارات المشكلة والكاري والملح وغيرها من التوابل الأخرى.
- ثم نترك المكونات على نار متوسطة الحرارة مع كمية قليلة من الماء حتى تنضج.
- بعد ذلك وبعد نضجها أرفعيها من على النار وعليكي بتقديمها في طبق تقديم لتناولها بأشهى وألذ طعم.
فوائد شاورما الفراخ الصحية
- تحتوي شاورما الفراخ الشهية علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير وذلك مثل:-
- صدور الفراخ والتي تعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم والتي تساعد على إمداد الجسم بالبروتينات الطبيعية.
- وتحتوي شاورما الفراخ أيضا على الفلفل الأسود والذي يعتبر من أهم وأقوى المكونات الغذائية التي يحتاجها الجسم والصحة بصورة كبيرة لتقوية المناعة.
- وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري والتي لا تقل أهمية عن ما سبق وذلك مثل احتوائها على البصل المفروم، والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة العامة.
- حيث يساعد على حماية الجسم والصحة بصورة كبيرة وذلك من العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.
- كما أن البصل يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والصحية الأخري والتي لا تقل أهمية عن ما سبق، وذلك مثل تقوية جهاز المناعة وتنشيطه بصورة سليمة وصحية ومفيدة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال.
- وهناك العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة الأخري والتي تتمتع بها طريقتنا المميزة لعمل أحلي شاورما الفراخ الشهية واللذيذة والمفيدة جداً، وذلك مثل احتوائها على الفلفل الأخضر.
- حيث يعتبر الفلفل الأخضر المضاف إلى طريقتنا لعمل أطعم شاورما الفراخ يساعد على تقوية البشرة وتنعيمها، وذلك بصورة كبيرة وإمداد البشرة بالنضارة والحيوية التي يبحث عنها جميع السيدات والفتيات والشباب بشكل كبير، وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الصحية الكبيرة والتي يقدمها لنا إضافة الفلفل إلي مكونات الشاورما ، والذي يساعد على حرق الدهون الضارة بالجسم وتحويلها إلى الياف طبيعية مما يساعد في إنقاص الوزن الزائد بشكل كبير ومميز.
- ومما لاشك فيه أن الشاورما السوري الفراخ الشهية واللذيذة تحتوي على البهارات والملح وهما من أفضل العناصر الغذائية المفيدة جداً للصحة، حيث يساعد الملح على إمداد الجسم بالعديد من المعادن الطبيعية المفيد جداً لصحة الجسم بشكل كبير، والذي يعمل على إمداد الجسم بالصوديوم الطبيعي واليود والذين يحتاج إليه الجسم والصحة.
- وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الصحية الكبيرة والهامة الأخري والتي يقدمها لنا إضافة الملح إلي طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم شاورما الفراخ الشهية واللذيذة، والتي تساعد على حماية الصحة من العديد من المشاكل الصحية الخطير، وذلك مثل تنظيم مستويات ضغط الدم المرتفع بصورة سليمة وصحية ومفيدة، وذلك لجميع أفراد العائلة وخاصة الكبار في العمر.
- وكذلك فإن طريقتنا المميزة لعمل أحلي شاورما الفراخ الشهية واللذيذة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة الأخري، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وذلك مثل احتوائها على الطماطم الطازجة، والتي تعتبر من أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جداً للصحة العامة والجسم بشكل كبير، والتي تعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة.
- ومن تلك الفيتامينات الهامة التي يقدمها لنا إضافة الطماطم الطازجة إلي طريقتنا لعمل أحلي وأطعم شاورما الفراخ الشهية علي أصوله الشهية في المنزل، وهو فيتامين ج والذي يعتبر أحد أهم وأقوى الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بصورة كبيرة، والذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتنشيطه بصورة كبيرة وذلك لمقاومة العديد من الأمراض الخطيرة، وذلك مثل الأمراض السرطانية الخطيرة والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر بشكل كبير.
- ومما لاشك فيه أن طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم شاورما الفراخ الشهية واللذيذة تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة الأخري، والتي لا تقل أهمية عن ما سبق وذلك مثل احتوائها على الفلفل الأخضر والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية المضافة لها بشكل كبير، والذي يعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة جداً لصحة البشرة والجلد.
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