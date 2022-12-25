نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي شاورما الفراخ الشهية علي أصوله الشامية بطريقة صحية وأضمن من المطاعم الكبري في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما بالفراخ علي أصوله الشامية بطريقة جديدة وسهلة مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من المحلات والمطاعم الكبري، حيث تعتبر الشاورما من المأكولات السريعة التي يمكننا تناولها في جميع الأوقات، وهناك العديد من الأفراد الذين يقومون بتناولها في وجبات الغذاء بجانب العديد من المقبلات والإضافات الأخرى، وذلك مثل البطاطس أو الكاتشب أو المكرونة وغيرها من المقبلات والإضافات المتعددة الأخرى، وكذلك يمكننا تناول شاورما الفراخ في وجبات العشاء أيضا على شكل سندوتشات مع المقبلات والإضافات الأخرى المتعددة، كما تعتبر الشاورما من الوجبات السريعة التي يمكننا تقديمها على عدة أشكال حيث يمكننا تقديها على هيئة ساندوتشات أو على هيئة طبق كبير ويمكننا تناوله بالعيش وفي جميع أشكالها تبدو بطعم لذيذ ورائع وشهي، كما يمكننا عمل الشاورما بنوعين وهي شاورما اللحمة أو شاورما الفراخ حيث تأخذ كلا منهما طعم مختلف عن الأخر وتختلف طريقة عمل شاورما اللحمة عن شاورما الفراخ، وهناك الكثير من الناس عندما يرغبون بتناول الشاورما يقومون بشرائها من محلات المطاعم الخارجية، والتي تقوم ببيعها بأسعار غالية السعر بالإضافة إلى أننا إذا قومنا بتناول هذه الشاورما من الخارج قد نصاب بالعديد من الأمراض، وقد تنتج هذه الأمراض نتيجة تعرض هذا الطعام للهواء المحمل بالتلوثات، والتي أنتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم لذلك علينا أن نعمل على المحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا، ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للشاورما الفراخ هو التتبيلة السحرية، والتي تبحث عنها جميع السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل أفضل شاورما الفراخ الشهية علي أصوله الشامية واللذيذة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أقوى طريقة لعمل تتبيلة شاورما الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة وبدون تكلفة وبطعم يجعلكي تستغني عن شرائها من محلات المطاعم الخارجية.

طريقة عمل شاورما الفراخ ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل مكونات طبيعية عالية القيمة الغذائية لعمل أحلي وأطعم شاورما من خلال المكونات التالية:-

المكونات

نصف كيلو من صدور الفراخ المخلي.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبتين إثنان من البصل.

حبتين إثنان من الطماطم.

حبتين إثنان من الفلفل الأخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

حضري طاسة كبيرة وعميقة وضعي بها كمية من الزيت ثم ضيفي البصل بعد تقطيعه ثم الطماطم ثم الفلفل الأخضر.

بعد ذلك ضيفي الفراخ بعد تقطيعه إلى قطع متساوية الحجم على شكل مكعبات.

بعد ذلك ضيفي البهارات المشكلة والكاري والملح وغيرها من التوابل الأخرى.

ثم نترك المكونات على نار متوسطة الحرارة مع كمية قليلة من الماء حتى تنضج.

بعد ذلك وبعد نضجها أرفعيها من على النار وعليكي بتقديمها في طبق تقديم لتناولها بأشهى وألذ طعم.

فوائد شاورما الفراخ الصحية