- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس مقرمشة بالنشا بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بطاطس مقرمشة بالنشا ، من الأكلات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويقبلون عليها في جميع الأوقات، حيث تعد الأكلة المفضلة والخفيفة التي يتناولها الكثير في جميع الأوقات على الاطلاق بدون ملل، كما أن الكثير يفضلون تناول بطاطس المطاعم المقرمشة عن البطاطس البيتي لمذاقها اللذيذ والشهي والمقرمش، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالا باهظة أيضًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة المطاعم ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضًا، وبأقل تكلفة، كما يمكنكم تناولها مع دجاج كنتاكي وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلًا من شرائها من المطاعم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالنشا بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم.
مكونات بطاطس مقرمشة بالنشا
تتكون بطاطس مقرمشة بالنشا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 700 جم بطاطس.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 25 جم نشا.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- 100 جم بقسماط.
- زيت غزير للقلي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالنشا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نقشر البطاطس، ثم نقطعها أصابع، ثم نغسلهم بالماء.
- ثم نحضر حلة ونضيف إليها أصابع البطاطس، ثم نغمرها بالماء.
- ثم نضع الحلة على النار، ثم نتركه يغلي لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نرفع البطاطس من على النار، ثم نصفيه من الماء.
- ثم ننقع البطاطس في الماء البارد ونضيف إليها الملح ونتركه لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك نصفيه من الماء جيدًا.
- ثم نحضر كيس بلاستيك ونضع بداخله البطاطس والنشا، ثم نخلط البطاطس بالنشا جيدًا.
- ثم نخرج البطاطس من الكيس ونضعه في وعاء.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البيض ورشة ملح، ثم نخفقه جيدًا.
- ثم نغمس أصابع البطاطس في البيض، ثم في البقسماط.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.
- بعد ذلك نقلي فيه أصابع البطاطس ونتركها حتى تكتسب لونًا ذهبيًا
- ثم نخرج أصابع البطاطس من الزيت.
- ثم نقدم بطاطس مقرمشة بالنشا في طبق التقديم مع صوص الجبنة.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطاطس مقرمشة بالنشا بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.