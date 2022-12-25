نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاطس مقرمشة بالنشا بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاطس مقرمشة بالنشا ، من الأكلات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ويقبلون عليها في جميع الأوقات، حيث تعد الأكلة المفضلة والخفيفة التي يتناولها الكثير في جميع الأوقات على الاطلاق بدون ملل، كما أن الكثير يفضلون تناول بطاطس المطاعم المقرمشة عن البطاطس البيتي لمذاقها اللذيذ والشهي والمقرمش، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، وقد تكلفكم أموالا باهظة أيضًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بطريقة المطاعم ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضًا، وبأقل تكلفة، كما يمكنكم تناولها مع دجاج كنتاكي وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلًا من شرائها من المطاعم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالنشا بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المطاعم.

مكونات بطاطس مقرمشة بالنشا

تتكون بطاطس مقرمشة بالنشا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

700 جم بطاطس.

ملعقة صغيرة ملح.

25 جم نشا.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

100 جم بقسماط.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بطاطس مقرمشة بالنشا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: