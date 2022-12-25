نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الست الناصحة.. أكلات موفرة تنقذ ميزانيتك الصغيرة ومشبعة ولذيذة تكفي كل أفراد الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الكثير من الطبقات يبحثون عن أكلات موفرة؛ حيث ارتفاع أسعار كافة السلع الموجودة في الأسواق، إذ يحاول البعض سد احتياجات الأسرة في نهاية الشهر؛ لذا نوضح لكم من خلال المقال بعض الأكلات التي لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة، كما أن هذه الأكلات لا تحتاج إلى مجهود كبير أثناء تحضيرها؛ لذا يمكنك متابعتنا للتعرف على هذه الأكلات البسيطة.

أكلات موفرة

جربي تحضير بعض الأكلات الشعبية التي لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، كما أنها سهلة التحضير، فضلًا عن كونها مغذية لأطفالك أثناء فترات بناء أجسامهم.

البصارة

تعد هذه الأكلة من الأكلات الشعبية التي يمكنك تحضيرها ببساطة، وذلك كما يلي:

المكونات

كوب من الفول المفصص.

حبتين من البصل.

حوالي سبعة فصوص من الثوم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

كمون ناعم.

حوالي سبعة أعواد من الكزبرة الخضراء.

طريقة التحضير

في البداية ضعي الفول المفصص بعد غسله في وعاء به ماء لمدة ساعة.

تخلصي من الماء، ثم قومي بوضع الفول وأضيفي إليه كمية مناسبة من الماء.

قطعي البصل وضعيه عليه، ثم قطعي أربعة فصوص من الثوم، وضعيهم على الفول والماء.

نظفي الكزبرة، ثم ضعيها عليهم وارفعيه على النار المتوسطة.

اتركيهم حتى ينضج الفول تمامًا.

ضعي الملح والفلفل الكمون، وضعي الخليط في الخلاط وشغليه.

اسكبي الخليط في الوعاء، واتركيه يغلي غلوة واحدة.

أثناء ذلك عليك تقطيع بصلة ووضعها مع قطعة من الزبد حتى تذبل، ثم ضعي الثوم، وبمجرد أن يصفر لونه ضعيه على الخليط وارفعيه من على النار.

طريقة عمل الشكشوكة

حضري الشكشوكة بالطريقة التالية:

المكونات

حبتين من البيض.

حبة من البصل.

حبة من الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

ضعي الزبدة في وعاء على نار هادئة، وقطعي البصل إلى قطع صغيرة وضعيها عليها.

قلبي البصل حتى يذبل ثم ضعي الطماطم المقطعة قطعًا صغيرة، وبمجرد أن تتشرب الماء ضعي الملح والفلفل الأسود.

ضعي البيض وغطي الوعاء حتى ينضج تمامًا.

ارفعيها من على النار وقدميها مع الخبز.

في نهاية المقال تحدثنا معكم عن طرق لتحضير أكلات موفرة؛ حيث عرضنا لكم طريقة تحضير البصارة التي تحتوي على البقول، كما وضحنا لكم طريقة الشكشوكة التي تعد من أبسط الطرق التي يمكنك تحضيرها بل وأوفرها.