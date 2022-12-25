نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفكار لفطور سريع وصحي ومغذي ووداعاً لحيرة كل يوم وارضي جميع الأذواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحيانًا يستيقظ البعض متأخرًا عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة، وتعد وجبة الفطور من أهم الوجبات التي يجب تناولها حتى يكون الجسم قادر على القيام بنشاطاته؛ لذلك يبحث البعض عن طرق مختلفة تساعد في عمل فطور سريع لا يحتاج إلى وقت أو مجهود؛ لذلك نعرض لكم من خلال المقال بعض من أفكار لفطور سريع وفي نفس الوقت مغذية ومشبعة.

أفكار لفطور سريع

يمكنك تحضير بعض وجبات الفطور بكل سهولة دون الحاجة إلى تكلفة او حتى مجهود، كما لا تحتاجين لعملها إلى وقت كبير، وإليك بعض من هذه الأفكار.

سندوتشات البيض بالخضروات

يمكنك تحضير البيض بالخضروات بطريقة سهلة للغاية، وذلك كما يلي:

المكونات

حبة من البيض.

نصف حبة من الطماطم.

زيتون مقطع.

نصف حبة من الفلفل الكبي.

فلفل أسود.

خبز.

جبن موتزاريلا.

طريقة التحضير

اخفقي البيض جيدًا.

قومي بتقطيع كلًا من الفلفل، والطماطم قطعًا صغيرة.

أضيفي المكونات إلى البيض المخفوق.

قومي بإضافة الزيتون إليهم، وقلبي جيدًا ضعي الفلفل الأسود.

الآن سخني طاسة جيدًا وضعي بها ملعقة من الزبدة.

قومي بوضع المكونات بها بمجرد أن تبدأ فى النضج ضعي الموتزاريلا على الوجه.

اخرجيها وضعيها في الخبز، ولفيها على شكل رول.

ساندوتش التوست بزبدة الفول السوداني

يمكنك عمل وجبة فطور صحية سريعة للغاية، كما أن هذه الطريقة من اكثر الطرق المشبعة لما بها من عناصر مغذية، كما تحتوي على فيتامينات تفيد الجسم، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

نصف حبة من الموز.

عسل نحل.

خبز توست.

طريقة التحضير

قطعي الموز إلى شرائح.

ضعي الخبز التوست، وافرديه عليه زبدة الفول السوداني.

أضيفي الموز الشرائح إليه.

اسكبي العسل النحل عليه.

ضعي واحدة أخرى من التوست عليه.

قدميه مع كوب من الشاي الساخن.

في نهاية مقال أفكار لفطور سريع وضحنا لكم طريقتين من أسهل الطرق التي يمكن عملها في دقائق معدودة؛ حيث عرضنا لكم طريقة سندوتشات البيض بالخضروات، وطريقة خبز التوست بزبدة الفول السوداني الصحية المشبعة، ويمكن الاختيار ما بين أسرع وجبتين.