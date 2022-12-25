التخلص من كريم الاساس الزيادة في 3 خطوات بسيطة

اختيار درجة كريم الاساس المناسبة مش هي المشكلة الوحيدة اللي بتقابلنا ، ولكن محتاجة كمان تلاقي الملمس المناسب, وتحضير بشرتك كويس, واستخدام الكمية المناسبة من كريم الاساس عشان ماينتهيش الامر انه يكلكع ويشقق ويبقى شكله مش طبيعي ، واحنا شاركنا معاكم في موضوعات قبل كده عن طريقة اختيار كريم الاساس المناسب لكل نوع بشرة ، وتحضير البشرة قبل المكياج ، والنهاردة هنعرف مع بعض 3 خطوات للتخلص من كريم الاساس الزيادة.
خطوات للتخلص من كريم الاساس الزيادة:
– الخطوة 1: اضغطي بكف ايدك على بشرتك
واحدة من اسهل واسرع الطرق لازالة كريم الاساس الزيادة ، هي استخدام حرارة ايدك ، اغسلي ايدك كويس وسيبيها لما تنشف تماما ، ودلوقتي بحركات خفيفة وسلسلة ابدأي اضغطي بكف ايدك على بشرتك ، حرارة كف ايدك هتمتص كريم الاساس الزيادة ، واتأكدي انك ماتفركيش بشرتك لان ده مش بس هيزيل كريم الاساس ، لكن كمان مضر للبشرة.
– الخطوة 2: الضغط بمنديل ورق
الخطوة التانية هي استخدام منديل ورق ، لو حطيتي كريم اساس زيادة في مناطق معينة ، اضغطي عليها بالراحة بمنديل ورق ، المنديل هيلقط كل كريم الاساس الزيادة من على بشرتك اللي ممكن يكون الضغط بالايد ماشلهاش ، مرة تانية بنأكد عليكي ماتفكريش البشرة لان ده هيبوظ كريم الاساس تماما ، وعشان توصلي للمناطق الصغيرة زي العينين ، لفي المنديل على صوباعك السبابة واضغطي بالراحة.
– الخطوة 3: استخدام اسفنجة مكياج رطبة
بعد ما اتخلصتي من المنتج الزيادة من على بشرتك بالخطوتين اللي فاتوا ، دلوقتي جت اخر خطوة وهي تنعيم كريم الاساس عشان يبقى كله متساوي على البشرة ، وللخطوة دي استخدمي اسفنجة مكياج او بيوتي بلندر رطبة ، واضغطي بالراحة على البشرة لتنعيم الخطوط من المناطق اللي شيلتي منها كريم الاساس الزيادة لدمجها بالتساوي مع باقي مكياجك.
وبكده بال 3 خطوات البسيطة دي تبقي اتخلصتي من كريم الاساس الزيادة ، ومكياجك هيبقى شكله ناعم وطبيعي ومش هيحصل اي تكتلات او تشقق لكريم الاساس.
ازاي تمنعي كريم الاساس يتأكسد على بشرتك
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