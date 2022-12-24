طريقة عمل كرات زبدة الفول السوداني

لو عايزة وصفة حلويات سهلة وسريعة من غير فرن ولا خبز ، شوفي وصفتنا اللي معانا النهاردة وهي كرات الباكاي او كرات زبدة الفول السوداني ، وصفة مش محتاجة وقت ولا مجهود ومناسبة ليوم الكريسماس وراس السنة.

كرات زبدة الفول السوداني:

الكمية دي هتعمل تقريبا 20 كورة من زبدة الفول السوداني.

وقت التحضير: ساعة.

المكونات:

– 1 ½ كوباية من زبدة الفول السوداني الكريمية الناعمة.

– ½ كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

– 3 ½ كوباية سكر بودرة منخول.

– 230 جرام من الشوكليت شيبس سايحة ، اي نوع ممكن شوكولاتة الحليب, شوكولاتة غامقة او بيضا او الاتنين.

– 1 معلقة كبيرة سمنة نباتي.

– ½ كوباية شوكولاتة فارمسيل (اختياري).

طريقة التحضير:

1- في طبق كبير اخلطي زبدة الفول السوداني, الزبدة, السكر البودرة ، اخلطيهم كويس لحد ما المكونات تمتزج مع بعض ، وبعدها اعجنيها بايديك لحد ما تتشكل عجينة ناعمة.

2- شكلي العجينة على شكل كرات بحجم معلقة كبيرة عشان تبقى كلها مقاس واحد ، ورصيها على صينية متغطية بورق زبدة.

3- دخلي كرات الفول السوداني في التلاجة لمدة 30 دقيقة على الاقل.

4- في طبق حطي الشوكليت شيبس والسمنة ، ولو بتستخدمي نوعين شوكولاتة ، حطي 115 جرام من كل نوع في طبق مع ½ معلقة كبيرة سمنة نباتي.

5- سيحي الشوكولاتة في الميكروويف لمدة 30 ثانية او لحد ما تدوب خالص ، ولو مش متوفر ميكروويف سيحيها على حمام ماية سخنة ، لحد ما تدوب وتبقى ناعمة.

6- خرجي كرات الفول السوداني من التلاجة ، وباستخدام اعواد اسنان امسكي كل كورة واغمسيها في الشوكولاتة السايحة ، وبعدها اغمسيها في الشوكولاتة الفارمسيل ، كرري مع كل الكمية وبعد ما تخرجي عود الاسنان من كل كورة نعميها بصوباعك عشان تشيلي علامة العود الخشب.

7- دخلي الكرات التلاجة تاني لمدة 30 دقيقة كمان ، لحد ما الشوكولاتة تتماسك ، وبعدها قدميها.

اضافات مختلفة:

– ممكن بدل الشوكولاتة الفارمسيل تستخدمي مكسرات او جوز هند مبشور.

– ممكن تستخدمي حبوب الارز المقرمشة.

– ممكن كمان تستخدمي زبدة الفول السوداني الخشنة او المقرمشة بدل الناعمة.

الطريقة بالفيديو:

طريقة عمل وصفة بسكويت الكريسماس