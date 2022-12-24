نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الموز السحرية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم الكثير من الفتيات بالشعر المفرود والناعم والجميل، حيث من المعروف ان مشكلات الشعر متعددة ومنها مشكلة الشعر الخشن والشعر المجعد الذي يجعل مظهرك بشكل غير مقبول ويجعل الفتيات يصابون بالعديد من المواقف المحرجة، ونتيجة لهذه المشكلة قامت الكثير من الفتيات بالبحث عن بعض الوصفات والحلول التي تعمل على تنعيم وفرد الشعر وتعتبر من اكثر الحلول الشائعة التي تلجأ اليها البعض من الفتيات هي الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الكيرياتين والبروتين الذي يعمل على فرد الشعر من الجذور إلى الأطراف ولفترة مؤقتة وبعد مرور تلك الفترة يعود الشعر كما كان عليه بالإضافة إلى ان تلك الحلول تعمل على ضرر الدماغ نتيجة للمواد الفعالة الكيميائية التي تحتويها تلك المواد مما تتسبب في سرطانات في المخ لذلك علينا باللجوء إلى إستخدام الأساليب الطبيعية الآمنة على المخ، وتعتبر من اقوى تلك الخلطات التي تعمل على فرد الشعر هي خلطة الموز وسوف نقدم إليكي عزيزتي طريقة عمل وصفة الموز لفرد الشعر ونقدم إليكي المكونات اللازمة لتلك الوصفة. مكونات عمل وصفة الموز لفرد الشعر ثلاث حبات من قشور الموز.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع. طريقة عمل وصفة الموز لفرد الشعر عليكي اولا وقبل البدء في تحضير تلك الوصفة عليكي بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي.

بعد ذلك احضري طبق صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها.

ثم قومي بخلط قشر الموز حتى يصبح ذات قوام كثيف وعليكي بوضعه في طبق الزيوت وضيفي معها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بخلط المكونات جيدا ببعضها.

بعد تقليب تلك المكونات قومي بفرد تلك الوصفة على الشعر وبين البصيلات واتركيها لمدة ساعة.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر وكرري إستخدام تلك الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع للحصول على نتائج جبارة.

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