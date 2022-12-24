نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السحرية لتكثيف وتطويل الرموش بسرعة البرق بنتيجة فعالة ومجربة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكثيف الرموش بشكل طبيعى بدلا من إستخدام الرموش الصناعية التى تعطى للوجه شكل جذاب وجميل، ولكن تسبب فى تقصف الرموش وتساقط شعر الرموش وتصبح العين لها شكل غير جميل لذلك نقدم إليكى فى هذا المقال وصفة رائعة تتكون من مواد وزيوت طبيعية منها زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز والحليب والزبادى فهذه المواد متوفرة فى كل منزل فهى إقتصادية تباع بتكلفة توفر عليكى من الميزانية، فهذه المواد الطبيعية لها تأثير قوى فى المحافظة على الرموش فتجعلها صحية وقوية، وتعمل على تكثيف الرموش وتجعلها طويلة فنقدم هذه الخلطة لكل الفتيات الذين يعانون من الرموش ذات الشعر الخفيف والتى يمكن أن تسببها منتجات المكياج الصناعية أو إصابة العين ببعض المشكلات الصحية ونقص التغذية أو العامل الوراثى وعدم إزالة المكياج قبل النوم فيجب أن تبتعدى عن أى منتج كيميائى مضر وأن تستخدمى الزيوت الطبيعية التى تكثف الرموش وتغذيها والتى يمكن أيضا أن تستخدم للبشرة لتفتيحها وتنظيفها. مكونات عمل وصفة تكثيف الرموش إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الأركان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الكتان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الشاى الأخضر

ربع كوب صغير الحجم من الماء طريقة عمل وصفة تكثيف الرموش بداية قومى بتنظيف الرموش بالماء لإزالة أى ماكياج بها، وبعد ذلك قومى بغلى الشاى الأخضر فى الماء، وبعد ذلك إتركيه حتى يبرد.

وبعد ذلك صفيه ثم ضيفى إليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز والحليب والزبادى وزيت الخروع وزيت الأركان وزيت الكتان.

ثم إمزجى كل المكونات ثم قومى بوضعها فى علبة مناسبة وبإستخدام فرشاة ضعى بها كمية من وصفة الرموش وإدهنيها ليلا وإتركيها حتى اليوم التالى.

وبعد ذلك إغسلى الرموش بالماء الدافئ، وكررى الوصفة يوميا إلى أن تحصلى على رموش كثيفة وطويلة.

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