نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيش الطاسة السريع بمكونات سهلة وسريعة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة العيش البيتى على الطاسة وبدون فرن وبدون مكونات صعبة وغير متوفرة من أحلى وألذ أنواع الخبز والذى يتميز بطعمه الطرى والخفيف والذى يقبل على تناوله الكثير من الناس وخاصة الأطفال يطلبونه دائما فى ساندويتشاتهم المدرسية أو فى رحلتهم، وسر نجاح عيش الطاسة هو المكونات والمقادير وطريقة عمله التى سوف نعرضها فيما يلى فى ذلك المقال والذى يحتاج إلى مكونات متوفرة فى كل مطبخ وأيضا مكوناته إقتصادية متوفرة بسعر بسيط ورمزى منها الدقيق والملح والسكر والماء والحليب البودرة فهذا الخبز لا يحتاج إلى وقت أو جهد وله العديد من الفوائد التى تزيد من قيمته الغذائية فهو يحتوى على البروتينات والمعادن التى تدخل فى بناء وتركيب الجسم والتى تعطيه النشاط والطاقة وتحميه من الميكروبات والأمراض، والبعض من الناس يفضلون تناول عيش الطاسة فى وجبة الفطور وفى وجبة العشاء مع شرائح الجبنة الرومى والبطاطس المحمرة والفول والطعمية والبعض يتناوله على مائدة الغذاء مع السمك والأكلات المشوية، وسوف نقدمه بطريقة سهلة. مكونات عمل عيش الطاسة أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر

كمية من الماء

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة طريقة عمل عيش الطاسة أولا قومى بوضع كل المكونات الجافة فى وعاء العجن من الدقيق والملح والسكر والحليب البودرة والخميرة الجافة.

ثم قومى بإضافة الماء بالتدريج والزيت مع التقليب والعجن حتى تتكون لديكى عجينة طرية وغير يابسة، وبعد ذلك قومى بتقطيع عجينة العيش إلى كرات صغيرة الحجم.

ثم قومى بفردها على شكل قرص دائرى وإفرديها على قطعة قماش بها دقيق، وكررى هذه الخطوة حتى تنتهى من كل كمية كرات العجين.

وبعد ذلك قومى بفرد قماشة على العيش وإتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة لكى يرتاح، وبعد ذلك إحضرى طاسة متوسطة الحجم وغير لاصقة وإرفعيها على نار هادئة.

وبعدها قومى بتسوية العيش فى الطاسة من الجانبين ثم قدميه بطعم ونكهة جميلة.

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