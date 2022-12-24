نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين لتكثيف وتطويل الشعر وإنبات وملئ الفراغات بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر الطويل هو حلم لكل فتاة تريد أن تحصل عليه لأنه من أكثر الأشياء الذي يجعلها تشعر بأنوثتها وغير ذلك يكون مصدر سعادتها وتشعر أيضا بالثقة في نفسها، لذلك قد تبحث وتسعى الفتيات التي تعاني من الشعر القصير عن الإستخدامات التي يكون لها القدرة على تطويله في أسرع وقت ممكن، فقد توجد إستخدامات كثيرة تعطينا النتيجة المرغوب فيها ومن ضمنها هي الخلطات الطبيعية أو بعض الكريمات وغير ذلك ولكن من الأفضل أن نستخدم الخلطات الطبيعية، وذلك لأنها تحتوي على مكونات تناسب صحة الشعر وتساعد على تغذيته فيمكننا أن نستخدم خلطة الفازلين فهي تتكون من عدة زيوت طبيعية قادرة على تطويل الشعر في في أقل من شهر. مكونات خلطة الفازلين لتطويل الشعر ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا. طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر نحضر وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين ونضع هذا الوعاء في الميكرويف لعدة ثواني لذوبان الفازلين مع زبدة الشيا.

ثم نخرج الطبق من الميكرويف ونضيف إلى هذا الخليط ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

وفي النهاية نقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا ويتم مزج كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة للحصول على مزيج متجانس.

ثم قومي بتمشيط الشعر بإستخدام مشط خشبي ونضع هذه الخلطة علي الشعر ونقوم بالتدليك على فروة الرأس حوالي عشر دقائق.

ونترك هذه الخلطة علي الشعر لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر والبلسم وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

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