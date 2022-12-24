نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مرملة ومظبوطة أعملي البسبوسة على أصولها بطعم ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل البسبوسة المرملة مثل المحلات بالضبط والبسبوسة المرملة من أكثر أنواع الحلويات عشقا بين الناس فهى من الحلويات سهلة وسريعة التحضير وسوف نقدم إليكى وصفة تجعل البسبوسة ناجحة ولها طعم لذيذ وجميل ونكهة ومذاق خطير، ولكى تقومى بعمل البسبوسة المرملة سوف تحتاجى إلى بعض المكونات الإقتصادية المتوفرة فى كل منزل وأيضا تتوافر بتكلفة بسيطة مثل دقيق السميد والزبادى والبيكنج بودر وجوز الهند والزبدة البلدى، والبسبوسة من الحلويات الشرقية التى تشتهر فى كل البيوت المصرية ويفضل تناولها الكثير من الناس الكبار والصغار فى وجبة الفطور مع كوب الحليب أو أى مشروب ساخن، ويمكن تناول البسبوسة المرملة فى أى وقت من أوقات اليوم، ويمكن للسيدات تقديم البسبوسة للضيوف فى المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، ويمكن عمل البسبوسة بالقشطة والبعض يفضل إضافة الفول السودانى والفستق فالطريقة التى نقدمها تجعلك لا تفكرين فى شراء البسبوسة من المحلات والتى تباع بأسعار عالية ولا نضمن نظافتها ولا نضمن جودة مكوناتها. مكونات عمل البسبوسة المرملة إثنين كوب كبير الحجم من دقيق السميد

كوب واحد صغير الحجم من الزبادى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

كوب واحد كبير الحجم من جوز الهند

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

نصف كوب كبير الحجم من الحليب السائل

لعمل الشربات

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

إثنين كوب كبير الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل البسبوسة المرملة بداية جهزى الشربات بوضع الماء والسكر وعصير الليمون وإرفعيه على نار متوسطة ثم إتركيه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك أحضرى وعاء لعمل البسبوسة ثم ضعى فيه دقيق السميد وجوز الهند والزبدة البلدى مع التقليب ثم قومى بإضافة الزبادى والبيكنج بودر مع التقليب.

ويمكن إضافة القليل من الحليب مع خلط كل المكونات.

ثم ضعى خليط البسبوسة فى صينية مناسبة ثم جهزى الفرن على درجة حرارة متوسطة وأدخليها حتى النضج وحتى تأخذ اللون الذهبى.

ثم إخرجيها وقومى بصب الشربات عليها ثم قدمى البسبوسة المرملة فى طبق التقديم، وبالهنا والشفا.

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