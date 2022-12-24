يوم الكريسماس باجوائه الاحتفالية والزينة بتاعته ، بنحب اللوك بتاعنا يكون مختلف ومميز عشان يناسب اليوم ده ، سواء في اللبس, المكياج, الضوافر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم افكار تصاميم مانيكير للكريسماس تستوحي منها اللوك بتاعك.
افكار تصاميم مانيكير للكريسماس:
التصاميم اللي معانا النهاردة منوعة ومختلفة هتناسب كل الاذواق ، تقدري تختاري منها اللي تفضليه اكتر ، وهنلاقي تصاميم مناسبة لكل اطوال الضوافر سواء بتحبي الضوافر القصيرة او الطويلة ، هتلاقي اللي يناسبك.
تصاميم مانيكير للكريسماس
تصاميم مانيكير سهلة تقدري تعمليهم بنفسك في البيت
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