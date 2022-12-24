نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رهيب لتبييض الوجه: سيجعل بشرتك كالثلج فوري نتيجة مبهرة وتحدي2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم رهيب لتبييض الوجه , الكريم الفعال جدا في تبييض البشرة وإزالة الهالات السوداء حول العين مهما كان شدة السواد فهو يقضي عليها ويفتحها, فتعتبر الهالات السوداء مشكلة تقضي على جمال البشرة لهذا يصعب التخلص منها, ولكن مع هذا الكريم الرائع سوف تشاهدي نتائج مبهرة, التجاعيد من أكثر المشاكل التي تواجه البشرة والخوف منها حلم مزعج جدا بنسبة للبنات والسيدات لكن مع هذا الماسك الذي يعمل علي شد الجلد مما يأخر في التجاعيد ويشد البشرة, فهذا الكريم هو الحل الأمثل لمشاكل كثيرة في البشرة ونتائجه فورية وسريعة ومضمونة وأمنة جدا من أول استخدام, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هدا عن طريقة عمل كريم رهيب لتبييض الوجه بشكل خرافي وفوري دون أي اثار جانبية للبشرة2023.

مكونات عمل كريم رهيب لتبييض الوجه من أول استخدام للخليط نتائج مذهلة

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الخليط السحري للبشرة بكل سهولة وهي كما يلي:-

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من زيت الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم الان أبسط خطوات تحضير الكريم السحري في تفتيح البشرة فوري من أول استخدام ونتائج مبهرة دون أي تعب أو تكلفة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضيف بداخلة النشا والحليب البودرة وعصير الليمون ونخلطهم جيدا. ثم نضيف وماء الورد مع الاستمرار في الخلط حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نضيف زيت الورد ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الكنز الرباني لتبييض البشرة للحصول علي بشرة جميلة وخالية من العيب دون أي أضرار جانبية وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح خالية من أي غبار أو كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة بسيطة من الخليط علي البشرة بالتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

نقوم بترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 20 دقيقة حتي يجف الخليط.

ثم نقوم بغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي أفضل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عن استخدام كريم رهيب لتبييض الوجه بشكل مبهر للغاية

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تحضير واستخدام كريم رهيب لتبييض الوجه وهي كما يأتي:-