نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في البيت هشة وطرية وأحلى من الجاهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البرتقال، مع بدء موسم البرتقال وانتشاره في فصل الشتاء ترغب الكثير من الأمهات في تحضير كيكة البرتقال وتقديمها إلى أطفالهم للحصول على القيمة الغذائية العالية منه، حيث يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة التي تحمي الجسم من التعرض للعديد من الأمراض ومن أهمها الوقاية من نزلات البرد خاصة في فصل الشتاء، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط
تتميز كيكة البرتقال بقوامها الهش الطري الذي يعد من أهم أسباب نجاحها، فتعرفي على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط في دقائق معدودة بكل سهولة وتمتعي بالمذاق الرائع والقوام الهش ورائحة البرتقال القوية، وذلك من خلال الخطوات التالية:
مكونات كيكة البرتقال
- كوبان ونصف من الدقيق.
- ملعقتان كبار نشا.
- 3 بيضات.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة خل.
- كوب وربع سكر.
- كوب إلا ربع زيت أو زبدة.
- كوب عصير برتقال.
- ملعقتان كبار من بشر البرتقال.
- ملعقة ونصف بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
خطوات تحضير الكيكة في البيت
- ضعي البيض والفانيليا والخل والسكر والزيت في وعاء الخلاط الكهربائي.
- اخفقي المكونات جيداً لمدة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى تتجانس ويصبح الخليط فاتح اللون.
- اضفي بشر قشر البرتقال وعصير البرتقال إلى الخليط، وقومي بالخفق مرة أخرى حتى تندمج المكونات.
- اخلطي الدقيق المنخول مع النشا والبيكنج بودر والملح في وعاء معاً حتى تتداخل مع بعضها.
- اضفي الخليط السائل على خليط الدقيق، وقومي بتقليب المكونات معاً حتى التجانس إلى أن تحصلي على القوام المناسب للكيك.
- اسكبي خليط كيكة البرتقال في صينية فرن مبطنة بالزيت والدقيق، وافردي الوجه جيداً حتى يصبح متساوي.
- ادخلي صينية الكيك إلى فرن مسخن مسبقاً قبل الخبز بربع ساعة.
- ضعي الصينية على الرف الأوسط على حرارة 175 درجة.
- انتظري لمدة 30 دقيقة ثم اختبري الكيك حتى تتأكدي من نضجها تماماً.
- اخرجي كيكة البرتقال من الفرن وضعيها في أطباق التقديم على سفرتك، يمكن تقديمها بجانب العصائر الطبيعية أو المشروبات الساخنة.
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