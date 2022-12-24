نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في البيت هشة وطرية وأحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البرتقال، مع بدء موسم البرتقال وانتشاره في فصل الشتاء ترغب الكثير من الأمهات في تحضير كيكة البرتقال وتقديمها إلى أطفالهم للحصول على القيمة الغذائية العالية منه، حيث يحتوي البرتقال على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة التي تحمي الجسم من التعرض للعديد من الأمراض ومن أهمها الوقاية من نزلات البرد خاصة في فصل الشتاء، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل كيكة البرتقال في الخلاط

تتميز كيكة البرتقال بقوامها الهش الطري الذي يعد من أهم أسباب نجاحها، فتعرفي على طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في الخلاط في دقائق معدودة بكل سهولة وتمتعي بالمذاق الرائع والقوام الهش ورائحة البرتقال القوية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

مكونات كيكة البرتقال

كوبان ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبار نشا.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل.

كوب وربع سكر.

كوب إلا ربع زيت أو زبدة.

كوب عصير برتقال.

ملعقتان كبار من بشر البرتقال.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

خطوات تحضير الكيكة في البيت