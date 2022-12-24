طريقة تطويل الأظافر خلال أسبوع واحد فقط بخلطات طبيعية موجودة في المنزل

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عمر شويل - جدة طريقة تطويل الأظافر خلال أسبوع واحد فقط في المنزل بالزيوت ومكونات طبيعية موجودة في أي منزل أن الأظافر القوية الصحية تعكس صحتك ونظافتك الشخصية فأن الأظافر الضعيفة أو هشة نتيجة للتعرض للرطوبة أو بسبب فقر الدم أو استخدام مرطبات أو مزيل الطلاء بكثرة ففي فقرة القادمة سوف نتحدث عن أسباب ضعف الأظافر بسبب نقص فيتامينات وعن طريقة تقوية الأظافر وتطويلها بشكل صحي نظيف وعن كيفية الاهتمام بها وتبييضها وتقويتها .

طريقة تطويل الأظافر خلال أسبوع

يبحث الكثير من النساء عن طريقة لتطويل الأظافر وحمايتها من التشقق والتكسير فيلجأ جزء كبير من السيدات إلى صالون تجميل لتركيب أظافر دائمة ولكن بعد تركيب الأظافر المزيفة تضعف أظافرك أكثر وتعرضها لتشقق وضعف أكثر فهذه الحلول مؤقتة وليست مفيدة وصحية فاليكم بعض أسباب ضعف وهشاشة الأظافر.

أسباب تشقق الأظافر

تعرض الأظافر للرطوبة الزائدة لوقت طويل مثل المياه .

فقر الدم (Anemia) أيضاً من أهم الأسبا لضعف الأظافر .

استخدام مزيل طلاء يحتوي على مادة أسيتون .

وضع كثير من طلاء الأظافر يمنع وصول الأكسجين لأظافرك فتضعف ويسبب اصفرار .

استخدام الأظافر كوسيلة لفتح الأشياء واستخدامها بشكل خاطئ .

التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل مواد التنظيف .

أهم الفيتامينات والمعادن للأظافر

البيوتين معروف أيضا ب B7 من أهم الفيتامينات لتجديد الخلايا ونمو لأنه يساعد في هضم وامتصاص الأحماض الأمينية التي لها دور مهم في تقوية وتطويل الأظافر وأيضا الشعر . الحديد يعمل على تقوية الأظافر بسبب إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم وموجود في البنجر والجرجير والسبانخ والفول والفاصوليا البيضاء. الماغنسيوم وموجود في ​أرز بني كامل، بازلاء، حمص،طحينة ،ومعظم البذور . أحماض الأوميجا 3 الدهنية وتوجد في الأسماك بأنواعها المختلفة وكذلك البيض وفول الصويا وبذور الشيا .

خلطات طبيعية لتطويل الأظافر خلال أسبوع

أن الخلطات طبيعية تعمل على تعزيز صحة الأظافر وتقويتها وحمايتها من التشقق وتكسير ولكن التغذية عامل مهم جداً في تقوية الأظافر وصحتها فاليكم بعض الخلطات بمكونات طبيعية موجودة في أي منزل وتكليفتها بسيطة غير الأدوية المكلفة لتقوية الأظافر خصوصاً بعد زيادة الأسعار وإليكم طريقة تطويل الأظافر خلال أسبوع واحد فقط بخلطات طبيعية .

الليمون وزيت الزيتون لتبييض الأظافر وتقويتها

فقط قومي بعصر نصف ليمونة في وعاء صغير . قومي بوضع أظافرك في عصير الليمون لمدة 5 دقائق . ثم اشطفي أظافرك بالماء . وضعي زيت الزيتون على أظافرك . كرري الخطوة يومياً قبل النوم .

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