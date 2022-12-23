نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحلية سريعة بالبسكويت بثلاث مكونات بطريقة سهلة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحلية سريعة بالبسكويت ، من الحلويات الباردة السهلة والسريعة واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، وهي مفضلة ومحببة لدى الجميع، فهي عبارة عن طبقات من البسكويت والحليب المحلى المكثف المخفوق، وهي تتميز قيمتها الغذائية عالية، وبفائدتها الصحية أيضًا، لذا تفضل ربات البيوت إعدادها في المنزل باستمرار وتقديمها لأفراد أسرتهم بدلًا من الحلويات التقليدية، كما أنها من الحلويات الفاخرة والمميزة التي يمكنكم تقديمها للضيوف، كما يمكنكم تقديمها في المناسبات والأعياد، كما أنها لا تتطلب فرن فهي سهلة وسريعة التحضير، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، كما يمكنكم تجربة حلويات السميد بالزبادي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تحلية سريعة بالبسكويت بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.
مكونات تحلية سريعة بالبسكويت
تتكون تحلية سريعة بالبسكويت من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 كوب ونصف من الحليب المحلى المكثف (800 مل).
- ¾ كوب عصير ليمون (180مل).
- 250 جم بسكويت بالفرفة.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تحلية سريعة بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب المحلى المكثف وعصير الليمون، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يتكاثف القوام.
- ثم نضع الخليط جانبًا لمدة 5 دقائق.
- ثم نحضر قالب مقاس 30 × 15 سم، ثم نضع طبقة من الكيس البلاستيك.
- بعد ذلك نوزع بداخله طبقة رقيقة من الخليط.
- ثم نرص فوقه طبقة من البسكويت.
- ثم نوزع فوقه طبقة سميكة من الخليط ونساويه جيدًا.
- بعد ذلك نرص فوقه طبقة من البسكويت.
- ثم نوزع فوقها طبقة من الخليط ونساويه جيدًا.
- ثم نوزع فوقه طبقة من البسكويت.
- بعد ذلك نوزع فوقه طبقة من الخليط ونساويه جيدًا.
- ثم نغطي القالب بكيس بلاستيك ونتركه في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.
- ثم نطحن البسكويت المتبقي ناعم.
- بعد ذلك نخرج القالب من الفرن.
- ثم نوزع فوقه البسكويت المطحون.
- بعد ذلك نقطع التحلية بالسكينة.
- ثم نقدم تحلية سريعة بالبسكويت في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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