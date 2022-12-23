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عمر شويل - جدة ما هي فوائد زيت الأرجان للشعر وأضراره واستخداماته المتعددة وكيفية الاستفادة منه، يستخلص زيت الأرجان (الأرغان) من شجرة الأرغان وتعرف أيضا بشجرة لوز البربر، وهي تعد من الأشجار النادرة، تشبه إلى حد ما شجرة الزيتون ولكنها أكبر حجمًا. تنمو هذه الشجرة في دولة المغرب فقط، ولها مميزات خاصة في مقاومة عوامل الجفاف، لذلك تعيش لعقود طويلة. تتم عملية استخراج زيت الأرجان من بذور هذه الشجرة وبتطبيق طريقة الضغط على البارد للحصول على زيت الأرجان، الذي له فوائد عديدة للشعر والبشرة والجسم.

ما هي فوائد زيت الأرجان للشعر

انتشرت في هذه الآونة الأخيرة وصفات كثيرة، يستخدم فيها زيت الأرجان كمكون أساسي، وذلك نظرا لقرائدة المتعددة، للتعرف أكثر، تابعِ معنا القراءة:

يستعمل زيت الأرجان كمرطب للشعر الجاف والمصبوغ والتالف، يمكنك استخدام زيت الأرجان كدهان للشعر بدلا عن كريم التصفيف المعتاد، بعد غسله جيدا، يعمل الزيت على ترطيب الشعر وذلك لاحتوائه على مركبات حمض الأوليك( oleic acid) ومركب حمض اللينوليك( linoleic acids) إلى جانب فيتامين هـ ، وتعمل هذه المكونات على زيادة ترطيب الشعر وإعطائه مظهر صحي ولامع. يعمل على حماية فروة الرأس من البكتريا الضارة، يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل تحسين الحالة الصحية لفروة الرأس وحمايته من الأمراض الجلدية مثل الصدفية وغيرها. منع تساقط الشعر، وزيادة كثافة الشعر فيعمل على إطالة الشعر على المدى الطويل وذلك لوصول التغذية والترطيب اللازم لبصيلات الشعر.

كيف يمكن استخدام زيت الأرجان على الشعر؟

يوجد عدة طرق يمكنك من خلالها تطبيق زيت الأرجان على الشعر ومنها:

بلسم للشعر الجاف بزيت الأرجان :يمكنك إضافة زيت الأرجان على بالبلسم المعتاد الخاص بكِ، فيساعد ذلك على زيادة ترطيب الشعر الجاف والتقليل من التلف والتصبغ.

شامبو الشعر بزيت الأرجان :الآن في الأسواق، انتشرت الكثير من المنتجات خاصة الشامبو الذي يحتوي على نسبة عالية من زيت الأرجان ويمكنك استخدام القليل من الشامبو على راحة اليد، ويدلك الشعر جيدا، لضمان ترطيب الشعر والاستفادة بكل مميزات زيت الأرجان.

متى تظهر نتائج زيت الأرجان على الشعر؟

يعد زيت الأرجان من الزيوت سريعة المفعول وتظهر نتائج الاستخدام في مدة تتراوح من 7 إلى 15 يوماً.ويفضل استخدام زيت الأرغان على بشرة نظيفة وشعر نظيف، خاصة بعد الاستحمام، وذلك لتزيد من امتصاص الشعر للزيت والوصول إلى النتيجة المطلوبة.

هل يغير زيت الأرجان لون الشعر؟

يتكون زيت الأركان من مزيج مفيد من الأحماض الدهنية أوميجا 6، والفيتامينات المغذية للشعر مثل A و C و E، والعديد من مضادات الأكسدة، لذلك يعد زيت الأركان الخيار الأمثل رائعًا للشعر المجعد الجاف والتالف، كما أنه يعد من الزيوت الطبيعية المناسبة للشعر المصبوغ، لأنه يحافظ على لون الصبغة، ومع ذلك لا يفضل استخدام الزيت مع بعض الألوان ومنها ألوان الشعر الرمادي أو الألوان الفاتحة من الشعر، لأنه يتسبب في حدوث أضرار على الشعر بفقدان لونه في وقت أقصر.

أضرار زيت الأرجان على الشعر

بشكل عام، لم يثبت حدوث أضرار جسيمة من استخدام زيت الأرجان، ومع ذلك قد يحدث بعض الأضرار الجانبية لاستخدام زيت الأرجان على الشعر، لبعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من زيت الأرجان، فيظهر حينها بعض الأعراض ومنها، الطفح الجلدي والحكة والاحمرار.لذلك ينصح استخدام كمية قليلة من زيت الأرجان عند استخدامك الأول، وينصح بمراجعة الطبيب المختص عند ظهور أي من هذه الأعراض.